Todas las peticiones de obra recibidas se toman con seriedad: Ahued

Al asegurar que "no han sido una vacilada" las peticiones que los ciudadanos le hicieron durante su campaña política, el alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, refirió que las obras que le pidieron los capitalinos se elevarán a proyectos ejecutivos, para una vez tome el poder el 1° de enero de 2022, puedan empezar a realizarse.



Al exhibir las carpetas con todos los requerimientos que ha ido recibiendo, antes y luego lograr el triunfo el 6 de junio, señaló es un gran volumen de obras las que reclaman los xalapeños, mismas que aseguró, han atendido y están tomando con seriedad.



"Con mucha seriedad hemos atendido y en todos estos días tomando con seriedad un registro de todas las peticiones que las habremos de elevar a proyecto ejecutivo, clasificándolas por obras de drenaje sanitario, guarniciones, atención de red eléctrica, imagen urbana, todo tipo de obra", refirió en un video publicado en redes sociales.



Ahued Bardahuil reiteró que han "trabajado intensamente" para elaborar los proyectos ejecutivos, dividiendo las solicitudes de obras, zonas y recursos.



"Para que una vez empezando la próxima administración, tengamos oportunidad de darle seguimiento con seriedad a cada cosa. Tenemos nada más en obras pluviales y sanitarias como calidad de urgente para Xalapa, derivado de lo que acaban de ver, más de 250 millones de pesos", puntualizó.



Agregó que se tiene un compromiso de pavimentación "enorme", así como de guarniciones.



"Junto con el Cabildo xalapeño habremos de aprobar el mayor presupuesto de obra pública. Vamos a compactar el gasto corriente, no va a ser un gobierno de colocación de empleo, vamos a compactar el gasto de nómina, el gasto superfluo acompañado de una transparencia total, para que podamos tener más obras", prometió el presidente municipal electo.



Agrego que todo el trabajo previo a tomar el poder lo están haciendo "calladamente. Decidimos hoy presentarles un trabajo más allá de la reingeniería que haremos el tema administrativo, en el tema de reglamentación y desde luego también el tema que tiene que ver con un organigrama".



Asimismo, agradeció el esfuerzo de su equipo de trabajo y de los sectores productivos, señalando que está integrado por profesionales con ética y con la mejor voluntad de servir a Xalapa.



"Xalapa merece atención, Xalapa merece transparencia, Xalapa merece obra pública, vamos a trabajar intensamente desde el primer día, venimos a trabajar por Xalapa", afirmó al comentar que esta clasificación de las peticiones de obras, permitirá cuantificar la cantidad de recursos que se requieren, para buscarlos ante el Gobierno del Estado y Federal.



Dijo también que no se tolerará la corrupción, que los proyectos de infraestructura no se harán por "agandalle" y que la clasificación de las solicitudes ciudadanas, permitirán a su Gobierno tener un diagnóstico de lo que necesita la ciudad.



"Hemos estado calladitos, pero trabajando. Vamos por el mejor proyecto de imagen urbana, vamos a resolver precisamente colectores pluviales, también la angustia de pavimentos, conectividad por esta ciudad que merece tanto", recalcó.



Finalmente expuso que se trata de trabajar con seriedad y sin exhibicionismo, por lo que adelantó que pronto dará a conocer "las buenas noticias" del diagnóstico y del programa de trabajo que tendrá su gobierno, que afirmó se caracterizará por hacer "mucha obra con la ayuda de todos ustedes".