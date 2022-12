Todavía este viernes hay clases, recuerdan a escuelas de región Córdoba

Un total de 200 mil alumnos de nivel básico y media superior de la zona Córdoba inician mañana viernes el periodo vacacional decembrino y estarán de regreso en las aulas la segunda semana del mes de enero.El delegado de la SEV en Córdoba Rogelio Gamboa Dorantes dijo que el 2 de enero regresan los maestros porque van a curso, y el 9 de enero ya entrarían a clases los alumnos.Explicó que la mayoría de las escuelas realizan sus convivios navideños esta semana, pero eso no quiere decir que ya están libres de clases, tienen que cumplir un horario mediante el calendario y los maestros que no lo respeten se les descontará de su sueldo los días faltantes."Todas las escuelas deberán tener clases normales hasta la fecha indicada, de no ser así se les descontará a los maestros" dijo finalmente.