Todavía hay agentes de tránsito corruptos; SSP pide denunciarlos

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, dio a conocer que en el último mes 16 elementos de diferentes delegaciones de Tránsito en el Estado fueron dados de baja, luego de que fueran señalados en Asuntos Internos por haber cometido actos de corrupción."Nosotros pedimos que denuncien en Asuntos Internos. Hemos dado de baja a varios elementos por el tipo de circunstancias de corrupción. No vamos a permitir que hagan actos de corrupción, estamos cuidando mucho esto en la administración, para que por unos pocos nos estén catalogando a todos. Ahorita tenemos a 16 elementos en Asuntos Internos este mes que se dieron de baja", dijo.Explicó que en aquellos casos que son enviados a esa área, la sanción depende de la acusación, puede ser una amonestación o ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado."No sé si recuerdan los últimos 11 elementos (de la Policía Estatal) que fueron puestos a disposición de la Fiscalía por delitos que habían cometido en 2015; nosotros no vamos a solapar cuestiones autoritarias de nuestros elementos. Elementos de Policía, de Tránsito que no entiendan se van a tener que ir de la corporación", dijo.En otro tema, sobre el Transporte Público del Ayuntamiento de Orizaba denominado "Gallos", el cual no ha entrado en función pero podría hacerlo pronto en colonias, Gutiérrez Maldonado señaló que debe cumplir con toda la exigencia de la autoridad aunque, aseguró, hasta ahora no tiene concesión."Se tienen que hacer todos los requisitos, en este caso nos tendríamos que acercar con Transporte Público para ver de qué manera nosotros podemos ayudar, en tanto si no tiene concesión no puede operar".El Secretario comentó que instruyó al Delegado de Transporte para que revise este tema y también el servicio de transporte público nocturno del Ayuntamiento, conocido como "Buho", a fin de saber si está en regla."Para saber con qué papeles cuentan para andar circulando y si no, van a tenerse que retirar. Todo lo que es trabajar sin papelería tiene infracciones que van desde una amonestación hasta una cuestión económica", concluyó.