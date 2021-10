Todavía hay policías de Orizaba que no se han vacunado

Entre el 8 y 10 por ciento de los elementos policiacos de Orizaba no han podido vacunarse debido a diversas circunstancias, confirmó el director de Gobernación, Erik Morales, quien recordó que en total son 320 elementos los que conforman esta corporación.Indicó que de los 30 cadetes que serán parte de esta corporación en próximas fechas, el 98 por ciento está vacunado porque son jóvenes entre 25 y 30 años de edadDijo que se deberá buscar alguna solución para aquellos que no se vacunaron, pero de entrada la obligación para todos está en auto cuidarse y seguir todas las medidas que se les han indicado en materia de salud."La vacuna además no es que te excente de tener el virus, sino que te ayuda a tener cuadros menos graves de la enfermedad. Siempre se ha dado toda la apertura y el apoyo para el personal tanto de policía, como de Tránsito, parquímetros, Protección Civil, para que cumplan con el cuadro de vacunación".Aunque apuntó que hay circunstancias que impiden esa vacunación, como: cuadro gripal, irritación de la garganta o algún otra situación."No es negación de algún elemento a vacunarse, es por condiciones diversas que cuando estaba la jornada de vacunación no lo permitió, pero la invitación a vacunarse está y el apoyo igual".