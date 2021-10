Todavía hay sacerdotes de Orizaba sin su vacuna antiCOVID

En la Diócesis de Orizaba sólo el 2 por ciento de los sacerdotes no ha logrado vacunarse contra el COVID-19 por diversas causas, la más frecuente es que su médico les ha recomendado que no lo hagan por algunos padecimientos que tienen, indicó el obispo Eduardo Cervantes Merino."La mayoría sí se ha vacunado según nos van marcando con la organización de las vacunas. De acuerdo a la edad que les toca se han estado vacunando y siempre lo han hecho con asesoría de su médico, porque hay quienes tienen alguna comorbilidad en particular y el médico les sugiere la precaución sobre la vacuna".En referencia al contagio del virus enfrentadopor los sacerdotes, dijo que en su momento ya se ha comentado que como han estado trabajando y apoyando a la comunidad, como todo ciudadano tienen el riesgo de la transmisión, sobre todo con las nuevas cepas que se van conociendo.Indicó que tanto sacerdotes como religiosas han sido atendidos en un momento adecuado y van saliendo."Yo comenté de algunas hermanas religiosas, porque en comunidades donde viven en comunidad, si se infecta una, se pueden contagiar otras y sí han habido ciertas infecciones. En algunas comunidades de tres a cuatro hermanas han sufrido el contagio".El prelado destacó que no se atreve a dar una cifra con respecto a las monjas infectadas en algún momento, debido a que algunas viven en claustro, porque otras estarían saliendo del contagio o ya lo habrían pasado.