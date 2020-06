Todavía no abrirán bares y antros de Xalapa, aclara Ayuntamiento

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Gerardo Martínez Ríos, aclaró que no hay acuerdos con los dueños de bares, cantinas y demás centros nocturnos para que reabran, como se difundió por redes sociales este fin de semana.



“Circuló pero es falso, no hay acuerdo, el municipio está en semáforo rojo, no está permitido la apertura de bares para que funcionen, lo que da la confusión de que muchos restaurantes, son restaurantes y venden bebidas”, dijo.



Reiteró que sólo está permitido la operación de restaurantes con un aforo del 25 por ciento, sin venta de bebidas alcohólicas los fines de semana.



“Aún no hay acercamiento y como lo hemos mencionado, estamos con el semáforo que nos está marcando para la apertura, la reactivación y eso lo marca la Secretaría de Salud. Esperemos que ya pueda cambiar porque hay muchos negocios y empresarios que están desesperados”.



Afirmó que el fin de semana fueron clausurados dos negocios por vender alcohol en ley seca, que fue el caso de un restaurante y un expendio de bebidas.



“Esto es un llamado a toda la gente, empresarios, ciudadanía y nosotros como autoridades; tenemos que trabajar de manera conjunta. Las autoridades dictamos leyes que hay que cumplir y tienen que ayudarnos. Nosotros estamos trabajando mucho con reporte ciudadano”.



Respecto a la venta de bebidas por las redes sociales, señaló que es una acción que deben de atacar con ayuda de la Policía Cibernética, por lo que pedirán ayuda de la dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.



“No hay quejas sobre esto. Debemos ser muy conscientes todos y trabajar de manera conjunta para que podamos cambiar el semáforo”, finalizó.