Todavía no definen si quitarán nombre de Miguel Ángel Yunes Márquez de boletas

El cambio en la boleta electoral del nombre del candidato de PAN-PRI-PRD por la Alcaldía de Veracruz podría hacerse si en el momento procesal en el que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) resuelva la sustitución presentada, dichas papeletas no han sido impresas.



Y es que tras la cancelación del registro a Miguel Ángel Yunes Márquez, por orden de Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, indicó que el pleno estará a la espera de que en las 48 horas que le dio a Acción Nacional, informe quién será el nuevo abanderado.



En entrevista telefónica precisó que “por un tema de tiempo”, el OPLE ya inició con la producción e impresión de las boletas electorales de las Diputaciones de Mayoría Relativa, por lo que concluida esta fase, se iniciarán los trabajos de impresión de las boletas municipales.



“Todavía no estamos en ese momento procesal de impresión de boletas municipales (…) En todo caso, concluido el plazo de las 48 horas que le dio el TEV, lo que haríamos en el OPLE es emitir un nuevo acuerdo de aprobación, en su caso, de la candidatura nueva que nos presente el PAN y si ese acuerdo se toma en un tiempo prudente, haría posible que se pudiera imprimir en las boletas electorales el nuevo nombre”, manifestó.



Vázquez Barajas insistió que ello dependerá del momento en que el órgano colegiado dé el visto bueno a la sustitución de la candidatura de la coalición opositora en el puerto jarocho.



“Hay que esperar que cuando esté listo el acuerdo definitivo, por el que se sustituye la candidatura, en ese momento se sabrá si se puede o no ordenar la incorporación del nombre. Ello dependerá técnicamente si están o no impresas el día que acordemos la sustitución de candidatura”, reafirmó.



Explicó que conforme a la reglamentación, las papeletas en las que los ciudadanos plasmarán sus votos el próximo 6 de junio deberán estar llegando a los Consejos a partir del 22 de mayo y hasta finales de mes.



“Ese periodo es el regulado, desde nuestra perspectiva estamos en los tiempos para poder continuar con la impresión y distribución de las boletas en todo el Estado y creo que con ello vamos a garantizar que haya boletas en todos los consejos electorales”, puntualizó.



El integrante del OPLE Veracruz resaltó que una actividad muy importante que debe realizar los 242 órganos desconcentrados es el conteo, sellado y enfajillado de las boletas, es decir, preparar el bloc de boletas que se incorporarán a cada paquete electoral o casilla electoral.