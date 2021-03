Todavía no hay fecha para vacunar en Orizaba: Bienestar

El delegado federal de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pidió a los orizabeños hacer caso omiso a toda la “infodemia” que ha surgido en referencia a que del 18 al 25 de marzo se aplicará la vacuna contra el COVID-19, pues esto no es oficial.



Y es que en la última semana ha habido declaraciones de funcionarios municipales, así como publicaciones en redes sociales, incluso de regidores con licencia, que hacen referencia a que en ese lapso se estaría llevando a cabo la inoculación y hasta manejaban posibles sitios donde de efectuaría el proceso.



“Cuando nosotros avisamos, es cuando la vacuna ya está en el territorio. Orizaba junto y previo Boca del Río y Poza Rica están en la ruta por un lote que va a llegar pero hasta que suceda les informamos”, dijo Manuel Huerta.



Por eso apuntó que la población de la tercera edad con dudas sobre cuándo podrían ser vacunados, debe saber que cuando se inicie la campaña se avisará de manera oportuna.



“No podemos decir una fecha de arranque. Quien haya manejado fechas no es información oficial y lastima a la población porque genera una expectativa irreal y tuve que salir a desmentir a alguna autoridad municipal que estaba hablando de más. Cualquiera que mal informe estará creando infodemia, distorsión informativa que lastima a la sociedad y no se preocupen, cuando ocurre la vacunación desatamos una campaña de información fuerte a nivel medios de comunicación, por eso las convocatorias son efectivas y pedimos que la gente acuda a los sitios oficiales a informarse", dijo.



Por último, confirmó que este martes arrancará la vacunación para adultos mayores en Nogales.