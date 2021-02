Todavía no hay proyecto ejecutivo para rehabilitar mercado “La Rotonda”, aclaran

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Francisco Javier González Villagómez, expuso que aún no existe un proyecto ejecutivo en el mercado Adolfo Ruíz Cortines conocido como "La Rotonda" en Xalapa, el cual ha causado inconformidad por parte de los locatarios.



"Todavía no hay un proyecto ejecutivo como tal; se platicó con los dirigentes en su momento porque se planteó hacer una intervención ahí con la luz. Mientras no haya un proyecto ejecutivo no sabemos cómo va a ser".



El edil comentó que hasta el momento sólo se les ha solicitado a los dirigentes cuántos son los vendedores que conforman el mercado para tomarlos a consideración y mostrarles la obra, pues ésta, forma parte de las acciones que realizará la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en la capital del estado.



"El recurso es federal, son cerca de 64 millones los que se van a utilizar ahí. Hasta que tengamos el proyecto como tal ya se les va a invitar a los locatarios en qué va a consistir. Lo único que sabemos es que es un proyecto ambicioso donde se va a intervenir todo".



González Villagómez dijo que otro de los puntos que se está contemplando en esta remodelación es que sea un punto donde lleguen autobuses y que estos se desplacen a la zona centro de la ciudad.



"Está programado como tal, pero es algo que aún no podemos palpar. Lo único que está haciendo el Ayuntamiento es dar puntos de vista. Nosotros hemos manifestado que se tomen en cuenta a los locatarios, que sea un espacio ecológico, que tenga recaudadores de agua para que sea sustentable, que haya mucha luz y que no dependamos del servicio de luz común", concluyó.