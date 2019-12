Todavía no repunta venta de cohetes, en Coatzacoalcos

Las ventas de cohetes en Coatzacoalcos han disminuido hasta en un 40 por ciento comparado con el año pasado, confirmó el comerciante Alfredo Pérez Ordaz.



Aunado a ello, reveló que sólo 8 de los 28 coheteros instalados en la Expo Feria de Coatzacoalcos cuentan con permisos para vender.



Por esta razón sólo ese número de locales está abierto y se espera que conforme se acerquen más el 24 y el 31 de diciembre, los demás comerciantes comiencen a trabajar.



“Somos tres agrupaciones las que nos instalamos aquí, pero de los 28 locales construidos, sólo 8 estamos trabajando. Nosotros somos de Grupo Puerto México y estamos operando como lo marca la ley”, dijo.



Expuso que los permisos son otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien además les ha hecho tres revisiones junto con Protección Civil.



En éstas se verifica que tengan extintores, tambos de agua, arena, pico, pala y que no haya luz eléctrica, por eso tienen paneles solares para no meter instalaciones de luz.



Pérez Ordaz recordó que su local lo instaló desde octubre, sin embargo, la venta la comenzó el 1° de noviembre y terminará el 6 de enero.



Reconoció que en comparación con otros años, la venta a estado muy baja, por lo que invitó a la población en general a acercarse a los locales para hacer sus compras pues añadió que hay precios accesibles que van desde los 10 y hasta los 150 pesos, aunado a las promociones.



“Ha estado bajo, esperamos que en estos días ya levante por la gente que comienza a hacer sus viejos. Estamos como a un 30 por ciento menos que el año pasado. La venta no aumentó por 12 de diciembre, el mal tiempo nos afectó. Invitación a la gente para entrar por la colonia 24 de octubre”, finalizó.