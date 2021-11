Todavía no se contempla vacunar a todos los menores de edad en Veracruz

Hasta el momento no hay fecha para vacunar a todos los demás menores de 12 a 17 años contra COVID-19 en el país, reconoció el delegado de los Programas del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, junto al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario federal reiteró que será una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señale la necesidad de vacunar a ese sector.De acuerdo a lo expuesto por los especialistas, dijo, se confirma que los menores son menos vulnerables al COVID-19, no así los que enfrentan alguna conmorbilidad por lo que se da prioridad a ellos.“Hasta que un organismo como la Organización Mundial de la Salud lo autoricen”, explicó al ser cuestionado sobre el tema y reiteró se mantiene el programa de vacunación a estos menores, así como a embarazadas.“Se está vacunando embarazadas y menores con conmorbilidad”, señaló el responsable de los Programas del Bienestar en la entidad.Asimismo, adelantó que se dará inicio a una campaña y programa, para vacunar a los rezagados que por alguna razón, no acudieron a vacunarse en los periodos que correspondía.Por tanto, expuso que se instalarán módulos de vacunación en los municipios donde se registró baja afluencia, así como en ciudades para buscar inocular al 28 por ciento de la población restante, donde aclaró se trata de una acción voluntaria.“Vamos a llevar a cabo una campaña para vacunar a los que no se han vacunado; vamos a colocar módulos de vacunación donde hubo pocos vacunados, vamos a instalar en ciudades para vacunar a los rezagados”, finalizó.