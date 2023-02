Todavía no terminan de auditar Fideicomiso del Alto Río Blanco

La auditoría a la pasada administración del Fideicomiso del Alto Río Blanco (FIRIOB) aún no concluye, indicó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien destacó que hay posibles responsables de malos manejos, pero debe de haber sustento para afirmarlo con certeza."Sí hay responsabilidades, pero se van a determinar en un aspecto técnico, porque así debe de ser, no puede ser solamente la opinión que hacemos dentro del Consejo, sino que debe de haber justificación que resulten de las auditorías".Tras sostener una reunión con alcaldes y empresarios, así como funcionarios del Gobierno del Estado, dijo que el Director Técnico explicó que todavía no acaba el proceso de auditoría."Tocamos otros temas en la reunión pero algo muy bueno es que la nueva administración, que son alrededor de 3 o 4 personas, es una empresa privada la que opera la planta, pero el Fideicomiso tiene su personal y en una intención de buscar ahorros, nos reducen el presupuesto anual en 430 mil pesos, lo cual da mucha confianza de haber hecho lo correcto con el cambio de administración".De igual forma explicó que el que funge como Secretario Técnico presentó también algunas propuestas a fin de dar cumplimiento a la normatividad ante la SEMARNAT."La aprobación del plan que hoy hicimos ya va a permitir al director presentar ante la secretaría el plan de cumplimiento y así seguir operando".Finalmente en marzo se van a volver a reunir y para esas fechas ya se habrá concluido la auditoría.