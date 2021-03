Todo el personal de salud debe ser vacunado: Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, indicó que deben existir buenas estrategias de organización en las sedes de la vacunación. De igual forma externó que todo el personal que trabaja en hospitales debe ser vacunado y no esperar la jornada para el sector de su edad.



"Considero que hay estrategias y organización que deben tener, pero desgraciadamente no las conocemos. Me da la impresión que hay cosas que son de repente, porque hay gente que es vulnerable que debe ser vacunada. Me desconcierta y creo que la gente que está en la primera línea y tienen mayor peligro deberían ser vacunada".



Entrevistado justo en la hilera de la sede del Tecnológico de Orizaba, a donde acudió para vacunarse, destacó que la vacunación es una obligación del gobierno, pues lo fundamental de las autoridades es cuidar de la salud de la comunidad. "Este también es un derecho de la gente; todos debemos hacer lo que nos toca".



De igual forma añadió que deben existir buenas estrategias de organización para que no ocurra lo sucedido en el ITO, donde los ancianos estuvieron en el rayo del sol por horas y ya estando adentro no había una secuencia para que fueran inmunizados, además que esperaron por más tiempo porque el biológico se acabó y después de un lapso considerable llegó custodiado por el Ejército.



El prelado quien esperó cuatro horas para ser inoculado, indicó que alrededor de diez sacerdotes se inmunizarán en la jornada que se efectuará en la ciudad durante siete días.