Todo listo para magno desfile por Día de Muertos, en Orizaba

Una participación especial para honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida por coronavirus durante esta pandemia, destacará durante el desfile del Día de Muertos denominado "De un Jalón Pa'l Panteón", el próximo domingo 31 de octubre en Orizaba.Este domingo fue el ensayo final. Al respecto, organizadores detallaron que participarán en promedio 500 personas, 120 son músicos que irán tocando en vivo, además de mariachis.Adelantaron que en el desfile que saldrá del recinto ferial Expori a las 12:00 horas y se podrán ver carros alegóricos, estructuras con diversas sorpresas; 15 contingentes con catrinas, catrines, calaveras y “fridas”."Como ya se ha comentado, habrá algo alusivo y especial, pensando en la gente que partió debido a esta pandemia y que ahora nos acompañan desde otro lugar. Este desfile significa mucho para quienes participan y quienes disfrutarán de éste, pues la pandemia no ha permitido que se viva de alguna manera el duelo como normalmente se puede hacer".Este desfile que se realiza en la nueva normalidad y que durante el 2020 no se pudo efectuar, será este año diferente, pues se tendrán que observar medidas preventivas contra el COVID-19.Toda la gente que acuda a observarlo deberá portar cubrebocas de manera obligatoria, también no se va a permitir esta vez que la gente se detenga a tomarse fotos con los diferentes personajes por seguridad y para prevenir el contagio del COVID-19.