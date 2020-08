Todo listo para reestructurar la millonaria deuda de municipios de Veracruz

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) comenzó el proceso para concretar la reestructuración de la deuda de la bursatilización de 199 municipios en Veracruz por más de mil 400 millones de pesos a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).



El titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, anunció que en próximos días solicitarán a los Cabildos involucrados avalar un financiamiento o un crédito simple y posteriormente someter este asunto a aprobación del Congreso, lo que permitirá liquidar la bursatilización.



De esta manera, estimó el funcionario estatal, se podrían liberar entre el 30 y el 40 por ciento de los recursos de Fondos Federales que a la fecha los 199 Ayuntamientos destinan para el pago de intereses.



“Ya prácticamente tenemos listo el acta o modelo para iniciar y estaremos enviando a los municipios; ellos tienen que avalar. Posterior a la aprobación de los 199 Cabildos, tenemos que enviar al Congreso del Estado para que aprueben la reestructuración de la deuda”, declaró.



Añadió que el objetivo es concretar el proceso durante lo que resta de 2020, pues las emisiones bursátiles tienen un corte semestral, de ahí que podrían pagarse con el crédito simple que se contrataría en enero o julio de 2021.



“La idea es trabajar estos meses para que en enero se pueda hacer el cambio de la reestructuración de un esquema bursátil a un crédito simple”, dijo Lima Franco.



Resaltó que para lograr el cambio es necesario el apoyo de los 199 Cabildos, quienes en su opinión no tendrían un argumento financiero para no aceptar la reestructuración que proyecta el Gobierno Estatal puesto que se generaría liquidez en las administraciones municipales.



"Creemos que no habría argumento financiero para no ir; es un esquema que les ayuda a los municipios y que libera flujo que tendrían hoy en día para atender tanto la contingencia como las necesidades que tienen".



“Con los que hemos hablado todos están a favor; es un esquema que no genera un argumento financiero para ir en contra. A lo mejor (los argumentos en contra) serían políticos pero esperamos que las circunstancias y la necesidad de recursos impulse ir con este proyecto”, planteó el titular de Finanzas.



Cabe señalar que en total 199 municipios comprometieron sus participaciones federales con la bursatilización implementada en el Gobierno de Fidel Herrera en 2008 por mil 200 millones de pesos, sin embargo, a la fecha el monto a pagar asciende a mil 400 millones de pesos.



"Se utilizó en un esquema financiero, por lo cual más o menos se hicieron llegar mil 200 millones de pesos; el problema es que prácticamente hoy, 12 años después, el saldo de la deuda de los municipios es de mil 400 millones de pesos".



“En 12 años, los municipios han aumentado la deuda en 200 millones de pesos y no han bajado nada su deuda, solamente han pagado intereses durante 12 años”, expuso Lima Franco.



Mencionó que la bursatilización está relacionada con las Unidades de Inversión (UDIs), con la inflación y tiene una sobretasa alta, de ahí que los Ayuntamientos sólo han pagado intereses por más de una década.



"Queremos reestructurar este esquema bursátil por un crédito simple; estamos trabajando con BANOBRAS para que se haga el crédito simple a los municipios, cambiar el esquema financiero, quitar que esté ligado a UDIs y que sea un crédito más, que sea con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio y una sobretasa del .90 o .80".



"Si vamos con esta reestructuración, los municipios podrían liberar 30 o 40 por ciento de lo que están pagando cada mes de intereses", estimó.



Lima Franco dejó en claro que en la contingencia el Gobierno Estatal no puede ayudar a los municipios con más recursos pero sí con un nuevo esquema financiero y tener un presupuesto menor al servicio de su deuda.



“Prácticamente ya estamos listos, necesitamos que los 199 municipios autoricen en sus Cabildos que se reestructure la deuda; es el principal reto que estamos enfrentando”, añadió el titular de Finanzas.