Todo se derrumbó: los Yunes ya no podrían buscar Gubernatura en 2024

La resolución en contra del excandidato a la Alcaldía de Veracruz por la alianza PAN-PRI-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, se convirtió “en una carambola de 3 bandas”, pues con el fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también se pondrían fin a sus aspiraciones por la Gubernatura en 2024.



Y es que en la fracción II del artículo 43 de la Constitución del Estado marca como requisito que para ser Gobernador se requiere “contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección”.



Cabe recordar que los magistrados de la Sala Regional acreditaron que el panista incumple con el requisito de residencia efectiva de al menos tres años en el puerto de Veracruz, debido a que se ausentó de país en dos ocasiones por más de siete meses.



Con ello el panista incumplió con el artículo 69 fracción primera de la Constitución Política de Veracruz que estipula que para ser Presidente Municipal se requiere “ser originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al día de la elección”.



En consecuencia, de acuerdo con el abogado Jorge Reyes Peralta, el panista tampoco podría acreditar este requisito para contender nuevamente por el Gobierno de Veracruz, tras su fallida candidatura de 2018.



El defensor de la candidata a la regiduría cuarta del partido MORENA en Veracruz puerto, Virginia Roldán Ramírez, quien acusa a Yunes Márquez de falsificación de documentos para intentar contender por la Alcaldía, añadió que esta maniobra también podría anular el futuro político del excandidato y del actual alcalde Fernando Yunes Márquez.



Explicó que, de comprobarse que el munícipe incurrió en abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsificación de títulos en contra de la fe pública para ayudar a su hermano para que lo sucediera en el cargo, al munícipe se le podría aplicar el juicio de desafuero y ambos podrían ser condenados e inhabilitados para contender por un cargo público.



“Esta resolución va mucho más allá porque dejó en claro a partir de cuándo él (Miguel Ángel Yunes Márquez) estuvo fuera del país; él estuvo viajando por el mundo y estuvo fuera del país más de 300 días. Si nos vamos a la pretensión que tiene de usar este circo para ser candidato a Gobernador, hipotéticamente hablando, desde luego que ya no tendría uno de los requisitos que marca la Constitución Política del Estado en su artículo 43 en el que se habla de que además de ser nativo del Estado tiene que tener 5 años de residencia efectiva anteriores al día de la elección.



“Esta resolución es una carambola de 3 bandas por una razón; el depuesto candidato ya es inelegible para ser candidato a Gobernador y por las denuncias que hay en su contra por falsificación de documentos pueden ser condenados a no poder contener por otro cargo por un determinado periodo; en ese tenor vamos y esa sanción se impondría a Fernando Yunes en cuanto el Congreso le retire el fuero, porque mi clienta lo va a solicitar”, aseguró



Reyes Peralta agregó que la maniobra se revirtió por completo a la familia del exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, quien además es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), de ahí que según columnistas de medios nacionales afirman que ya pidió clemencia al presidente, Andrés Manuel López Obrador.



“En el cinismo político de ellos nunca midieron las consecuencias legales y ahí están a la puerta; ellos ahora hablan de recurrir a la sentencia ante la Sala Superior, pero no todos los recursos son admisibles y el propio Yunes ya se curó en salud y dijo que no lo va a interponer”, dijo.