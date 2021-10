Todos a la cárcel: Prisión preventiva amenaza derechos humanos en México

La prisión preventiva oficiosa, es decir, la cárcel automática que se impone a personas detenidas y señaladas por ciertos delitos —presuntos inocentes— contradice tratados internacionales de los que México forma parte y va contra determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Lo anterior fue evidenciado por los propios magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al invalidar esta semana que la mera acusación por delitos fiscales sean motivo de prisión automátiva.Los togados advirtieron incluso que la prisión preventiva oficiosa en el país no se ha empleado como una medida cautelar para garantizar que imputados acudan ante Juez, “sino como un fallido intento de disuasión de sanción anticipada”.Estos pronunciamientos, cabe destacar, coinciden con el aumento de mexicanos encarcelados de manera preventiva desde que se reformó la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa Y es que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2019 el país registraba 71 mil 25 personas presas “Sin sentencia / Medida cautelar de internamiento preventivo”.Para 2020, cifra se disparó al crecer 21.5 por ciento: 86 mil 317 personas se mantenían en la cárcel durante su proceso penal, es decir, todavía como presuntos inocentes. “Mientras que la cantidad de personas con sentencia disminuyó 2.3 por ciento”, destaca el INEGI.En general, la tasa de población privada de la libertad ha ido en crecimiento desde 2017, del Gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador.Y es que en aquel año, había 162.8 personas presas por cada 100 mil habitantes; el número bajó a 156.6 en 2018 pero subió a 157.1 en 2019 y luego a 165.2 en 2020. El año pasado, Veracruz contaba con 6 mil 446 reclusos.El Instituto también exhibe el largo tiempo que pasan los presuntos inocentes encarcelados.“En cuanto a las personas privadas de la libertad ‘Sin sentencia’ en los centros penitenciarios, 42.6% estuvo 12 meses o más en espera de sentencia”, reportó el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020.O sea, casi la mitad estuvo un año o más en la cárcel mientras se definía si eran culpables o no.Esto a pesar de que las leyes en México establecen otras 13 medidas cautelares, además de la prisión preventiva, que el Ministerio Público puede solicitar a jueces para garantizar que imputados acudan a sus audiencias.De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, las Fiscalías tienen a su disposición medidas como la presentación periódica ante el juez, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la prohibición de salir sin autorización del país o localidad, la prohibición de convivir con víctimas u ofendidos o testigos, la separación inmediata del domicilio o la colocación de localizadores electrónicos, entre otras.En su reciente discusión, ministros de la Suprema Corte advirtieron que la prisión preventiva debe ser una medida “excepcional”, y organismos internacionales establecen que no puede imponerse considerando “características personales” de los acusados (como la “peligrosidad”) ni tomando en cuenta la gravedad del delito.Solamente debe aplicar “cuando hay peligro de fuga y cuando existe el riesgo de que pueda destruirse pruebas”, fundada en elementos probatorios suficientes.Actualmente, el Artículo 19 de la Constitución establece que los jueces impondrán la prisión preventiva “de oficio”, automáticamente, en los siguientes casos:“Abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.Cabe aclarar que la prisión preventiva —que sólo puede solicitar el Ministerio Público— aplica para cualquier delito. Lo que ministros urgen, es restringir y contener la “preventiva oficiosa” en pos de los derechos humanos.Esta semana, ministros de la Suprema Corte determinaron que imponer la prisión preventiva oficiosa a personas señaladas por delitos fiscales es inconstitucional. Hablaban del contrabando, la evasión fiscal y la facturación de operaciones que nunca se llevaron a cabo.Y es que el Artículo 19 de la Constitución determinaba que se impondría prisión preventiva oficiosa, entre otros varios, “a los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación”.De acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, atentan contra la nación “actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales” y el Codigo enlistaba los delitos mencionados.Durante la discusión, algunos ministros defendieron la necesidad de imponer prisión preventiva oficiosa a los delitos fiscales, como Yasmín Esquivel Mossa, quien alertó por los “daños de magnitud considerable en la recaudación del Estado Mexicano” y las “graves amenazas a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado”.También la ministra Margarita Ríos Farjat, quien justificó la “sensata necesidad de cautela” pues las redes que implican los delitos fiscales “representan un peligro para la seguridad nacional”. Aunque defendió que “la prisión preventiva oficiosa debe ser lo más restringida posible”, comentó que no pueden minimizarse estos delitos debido a su “magnitud y repercusiones”.Sin embargo, algunos de los ministros en contra de validar en este caso la prisión preventiva oficiosa —que fueron la mayoría— aprovecharon para advertir que esta figura contraviene tratados internacionales y puede vulnerar derechos humanos en el país.Fue el caso de Juan Luis González Alcántara Carrancá quien comentó que, a su juicio, la prisión preventiva oficiosa prevista en el Artículo 19 constitucional y demás apartados que se discutieron, “es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia que, al respecto, sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.“En efecto, en el caso ‘López Álvarez Vs. Honduras’, la Corte Interamericana determinó que la prisión preventiva no puede justificarse por la gravedad del delito. En el caso ‘Suárez Rosero Vs. Ecuador’, sostuvo que la prisión preventiva tenía naturaleza cautelar no punitiva, por lo que no podía predeterminarse por el tipo de delito, sino la necesidad de la investigación y la no evasión de la justicia. En ‘Palamara Iribarne Vs. Chile’, la Corte Interamericana indicó que tal medida es sólo de naturaleza instrumental y, en ‘Tibi Vs. Ecuador’, que la prisión preventiva debe de ser materia excepcional”, dijo.Debido a esta jurisprudencia, el Ministro concluyó que la prisión preventiva oficiosa no se regula conforme a los estándares internacionales.“Configura una controversia de figura que cada reforma constitucional en nuestro país que ha empleado no como medida cautelar, sino como un fallido intento de disuasión de sanción anticipada. (…) Es una figura procesal que afecta un derecho sustantivo: la libertad; sin embargo, en nuestro sistema legal penal está predeterminada por el tipo de delito de uso ordinario e inmotivado, y no de manera excepcional y se aleja de tener una naturaleza cautelar”.Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena llamó a restringir de manera estricta cualquier intento por ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa pues están en juego el derecho humano a la libertad personal y el principio de presunción de inocencia.Gutiérrez Ortiz Mena advirtió que la Corte no puede justificar cualquier ampliación “a partir de un recordatorio sobre lo importante que resulta la recaudación fiscal para la Nación”.“Si estas razones bastaran, el catálogo de delitos que admitiera prisión preventiva oficiosa sería tan amplio como nuestra imaginación permitiera. Esta y— no sería la excepción, sino la regla. En otras palabras, el concepto de delito grave contra la seguridad de la Nación, previsto en el artículo 19 constitucional, no puede convertirse en un ‘cajón de sastre’ que acomode las prioridades de la política legislativa en turno. Estamos frente a una restricción constitucional que debe ser interpretada en el sentido más estricto posible”.Recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a que la prisión preventiva se justifique siempre en función de las particularidades del caso concreto y en ningún caso puede quedar determinada por el tipo del delito, “como ocurre en el caso concreto”.“Cuanto más amplio el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, menos derechos humanos para el ciudadano inculpado”, dijo.Mientras que el ministro Javier Laynez Potisek expuso que en el nuevo sistema penal la libertad personal durante el proceso penal cobró relevancia mayúscula y es requisito para garantizar el derecho humano de presunción de inocencia.Explicó que la restricción de la libertad de imputados no puede depender de que haya sido vinculado a delito.“Por el contrario, el respeto a la presunción de inocencia y a la libertad personal exigen que la regla general sea considerada la prisión preventiva como una medida de carácter excepcional, esto es, que se estime que es una medida cautelar excepcional y de ultima ratio (último recurso), puesto que procederá únicamente —como ya se señaló aquí— cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio”.Por último, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, criticó que la prisión preventiva oficiosa “es abiertamente inconvencional (va contra tratados) porque es una sentencia adelantada”. En sus palabras, es prisión cuando todavía a una persona no se acredita su culpabilidad.“Me parece que, en este caso, tenemos, desde mi punto de vista, con claridad que la prisión preventiva oficiosa desvanece por completo el principio de presunción de inocencia y de libertad, que deben de tener todas las personas porque, de conformidad con los criterios de la Corte Interamericana, la prisión preventiva oficiosa solamente puede ser cuando hay peligro de sustracción de la justicia o de que pueda, eventualmente, la persona procesada destruir pruebas. No está permitido establecer ni la peligrosidad del sujeto ni el tipo de delito”, dijo.Además, ante la contradicción que implica un artículo inconvencional que impone la prisión preventiva oficiosa, el Ministro Presidente planteó que “toda la Constitución se tiene que reinterpretar a la luz del artículo 1°” y aclaró que es un hecho que la prisión preventiva está en la ley mexicana.“Tengo dos normas que forman parte de la Constitución. ¿Cuál de las dos voy a privilegiar? Y, en este caso, — a mí— me parece que debemos privilegiar la norma convencional y la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que —reitero— tiene que ser —una vez más lo digo— excepcional: solamente cuando hay peligro de fuga y cuando existe el riesgo de que pueda destruirse pruebas. Y en esto —yo— incluyo también el peligro de que pudiera ponerse en riesgo la seguridad, por ejemplo, de los testigos, que actualmente son técnicamente parte de las pruebas.“(…) No se trata de inaplicar la Constitución. No se trata de declarar que la Constitución es inconvencional, sino tomarnos en serio los derechos humanos, que son parte del artículo 1° constitucional”, dijo.