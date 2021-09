Todos deben vacunarse pero obligarlos sería de dictadura… es “tremendo dilema”

Pretender la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 sentaría un precedente dictatorial que transgreda libertades y derechos obtenidos, advirtió el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Mauricio Fidel Mendoza González.Al participar en el foro “Implicancias de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19”, el académico del Instituto de Salud Pública (ISP) de la UV dijo que, si bien desde el punto de vista médico podría ser factible que todos se vacunen para frenar la propagación de la pandemia, también es cierto que deben tomarse en cuenta las implicaciones éticas, bioéticas, morales y la evidencia científica que existe en torno a este tema.El académico, experto en epidemiología aplicada, señaló que obligar a la población en su totalidad a vacunarse, más allá de la visión médica, es un retroceso en materia de derechos.“El aprecio particular aduce a un deber, tenemos que abrir las puertas a lo moral, es lo más deseable en este momento, pero también necesitamos empezar a centrarnos en lo ético, en lo bioético, es sumamente indispensable.“Es un tremendo dilema, el problema es que obligar a la población implica centrar y abrir un precedente que de una manera u otra nos puede poner en indefensión social para los próximos momentos porque con cierta facilidad el Estado va a poder tener todos los argumentos suficientes para no mediarlo”.Mencionó que hacer de esta estrategia de vacunación una obligatoriedad, podrían favorecerse intereses sociales y económicos fuertes.“Se deben repensar algunos supuestos conocimientos que el ser humano pretendía que sabía de la naturaleza, pues el hombre fue insuficiente para responder a estas circunstancias.“La pandemia nos ha enseñado que sabemos más, pero cada día eso que más sabemos es insuficiente para responder a esto; esto nos pone en una situación de alta vulnerabilidad y de alta fragilidad respecto a problemas como este”, sentenció.Agregó que en esta estrategia no se deben tomar decisiones a la ligera, independientemente de las necesidades que de alguna manera buscan reactivar y retomar “nuestra normalidad perdida”.