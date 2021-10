Todos los Centros de Salud de Veracruz se capacitarán para ofrecer abortos

La Secretaría de Salud Estado de Veracruz comenzó a capacitar a los médicos para aplicar los protocolos para la interrupción del embarazo desde el momento que el Congreso local despenalizó el aborto, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de prensa semanal, el Jefe del Ejecutivo estatal recordó que instruyó al propio titular de Salud, Roberto Ramos Alor, para formar los equipos que serían capacitados para cumplir con este fin.Es por lo anterior que para cumplir con lo planteado en la ley vigente en la entidad, se trabaja en este proceso donde se incluyen los más de 900 centros de salud en todo el territorio estatal.“Desde ese día iniciamos la capacitación, tenemos que capacitar en todos los centros de salud, son 900 centros de salud. Vamos a proteger la salud de todas y todos. Desde que se aprobó y se publicó en el Diario Oficial del Estado y eso nos obliga, un servidor juró cumplir la ley y como tal debemos asumir”, expuso.En otro tema, cuestionado respecto a cambios al interior de la Contraloría General del Estado, el Ejecutivo estatal aclaró que fue una situación donde el funcionario en cuestión presentó su renuncia.“Esa situación fue una renuncia, si nosotros tenemos alguna sospecha, no necesariamente corrupción, pero una intensión que no se cuidó, no hagas cosas buenas que parezcan malas porque nos deja la duda; él también tenía una actividad afuera, no puedes litigar afuera. El renunció, no hay más, de todo hay un protocolo de entrega – recepción”, detalló.Asimismo, los cambios que se generan en dicha área se derivan del mismo cambio que se generó en días pasados.“Los cambios más abajo se dan por la llegada de un nuevo titular, lo que genera movimientos”, finalizó el gobernador de Veracruz.