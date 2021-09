Todos los hospitales de Veracruz deben garantizar aborto seguro

Integrantes de la colectiva “Redefine Veracruz” advirtieron que ninguna institución pública de salud debe ampararse en la figura de objeción de conciencia para negar la interrupción legal del embarazo a una mujer que así lo desee.Al respecto, coincidieron que es una responsabilidad del Estado garantizar el aborto legal y seguro, por lo que si un médico se opone, debe haber otro que sí esté dispuesto a cumplir la decisión de la mujer.“Ninguna institución, ningún centro de salud, ningún hospital, ninguna institución médica, ninguna Secretaría de Salud puede ser objetora de conciencia; si el médico no quiere realizar el procedimiento, necesita haber otro médico que lo garantice”, precisó a título personal una de las integrantes de este movimiento feminista.Expuso que si bien cada persona tiene la libertad de creer y de apegarse a sus creencias éticas y morales, el Estado debe respetar y promover los Derechos Humanos de las mujeres.“Ninguna institución debe ser objetar de conciencia porque eso vulnera los derechos humanos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres (…) si no hay ningún otro médico, es la obligación, sigue siendo la obligación del Estado el garantizar la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres, en este caso hablamos de las mujeres veracruzanas”, dijo una vez más.Otra de sus “compas” recordó que los médicos cuando se titulan hacen un juramento en el que se comprometen a desarrollar su labor con profesionalismo, por lo que ante el deseo de una mujer de interrumpir su embarazo, no debe privar sus creencias religiosas.“Un aborto es un procedimiento médico más, entonces deberían ser objetivos como cualquier profesión y realizar el procedimiento bajo el Estado Laico, y es su responsabilidad como médicos realizar el procedimiento legal y sobre todo seguro”, añadió.Este lunes Redefine Veracruz realizó una manifestación pacífica en el parque de Los Lagos, donde pusieron sobre las escalinatas pañuelos verdes por el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora mañana 28 de septiembre.“Reconocemos la importancia de visibilizar el contenido de esta reforma, donde queda establecido que toda mujer veracruzana puede abortar, si así es su decisión, hasta antes de las 12 semanas de gestación, sin el temor a perder la vida o a ser criminalizada: #NiPresaPorAbortarNiMuertaPorintentar”, expresaron como miembras de la colectiva.Reiteraron que continuarán exigiendo ante las instituciones encargadas de brindar los servicios de salud sexual y reproductiva, que sea publicado lo antes posible el protocolo para aborto seguro en Veracruz.“Las autoridades veracruzanas no deben ser omisas ante su responsabilidad de garantizar el acceso, no hay excusas, en junio de este año el Centro. Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, publicó los lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro en México”, mencionaron en un comunicado de prensa.Las feministas aseguraron que las malas prácticas son parte de las causas de un aborto inseguro a pesar de que este se realice por personal de salud pública, “el estigma puede afectar en el cuidado de la salud de la paciente”.Mencionaron que están seguras que no basta con una normativa, sino que se tiene que ir a la raíz del problema, la cuál se encuentra en los prejuicios y estigmas del personal médico.“Es necesaria una sensibilización y capacitación enfocada en una perspectiva integral que englobe como mínimo en la prevención del embarazo adolescente no deseado, salud perinatal y materna, además de violencia de género y sexual”, abundaron.