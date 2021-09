Todos los municipios de Veracruz, en riesgo máximo o alto por COVID

Veracruz permanece en color naranja según el semáforo epidemiológico federal del COVID-19, con riesgo alto de transmisiones, no obstante, hay regiones de la entidad en donde todos, o casi todos los municipios, están en color rojo con la más alta probabilidad de contagios.



Tal es el caso de la región Veracruz-Boca del Río-Cuenca del Papaloapan, en donde todos los municipios estarán en alerta máxima del 6 al 19 de septiembre.



Además, en la región sur de Coatzacoalcos-Minatitlán, únicamente el municipio de Soconusco se encuentra en color naranja, de riesgo alto de COVID-19.



Dicho semáforo funcionará con 162 de los 212 municipios veracruzanos en color rojo y 50 en naranja. No hay municipios en amarillo, con riesgo medio y mucho menos en verde, de riesgo bajo de contagios.



La subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Guadalupe Diaz del Castillo Flores, también advirtió que el puerto de Veracruz, junto con otros 9 municipios, son los que más casos activos registran, con el 58 por ciento de los 4 mil 126 que hay en Veracruz



Las 10 demarcaciones acumulan 2 mil 419 pacientes que pueden transmitir la enfermedad en el Estado:



“Veracruz registra 665 casos actuales; enseguida se encuentra Xalapa, ahora con 372; Orizaba 260; Córdoba 228; Poza Rica 215; Martínez de la Torre 205; Tuxpan 137; Ixtaczoquitlán 116; Cosamaloapan 115 y Coatzacoalcos 106”, indicó la subdirectora.



Región de Veracruz-Boca del Río-Cuenca del Papaloapan



La Secretaría de Salud del Estado expuso que los municipios que se encontraban en naranja la semana pasada subieron a rojo, ocasionando que la zona se posicione en su totalidad en riesgo máximo.



El puerto jarocho continúa como el más afectado por la pandemia en la entidad. Actualmente hay mil 400 sospechosos. Se han confirmado 21 mil 959 transmisiones y la ciudad portuaria superó las 2 mil muertes por el virus, con 2 mil 32, durante la pandemia.



Región de Coatzacoalcos-Minatitlán



En la zona sur hace 15 días todos los municipios ocuparon el color rojo, sin embargo, el nuevo semáforo ubica que Soconusco bajó a naranja, siendo el único municipio en riesgo alto, mientras el resto continúa en rojo o riesgo máximo.



Coatzacoalcos es el municipio más afectado en esta zona, con 2 mil 635 sospechosos. En total durante la pandemia se han registrado 976 defunciones y 6 mil 492 casos confirmados.



Región de Pánuco-Tuxpan y Poza Rica



De acuerdo con la Secretaría de Salud, la región de Pánuco-Tuxpan y Poza Rica es de las más afectadas por el número de contagios, de ahí que predomina el color rojo.



“Se observa nuevamente un incremento de municipios en rojo, tal es el caso de Pánuco, que hasta hace 2 semanas se había mantenido en naranja”, observó del Castillo Flores al actualizar el semáforo epidemiológico de la entidad.



Agregó que las grandes cabeceras municipales de esta zona, como Tuxpan, Poza Rica y Papantla permanecerán en color rojo durante los próximos 15 días.



En la zona norte, el municipio de Poza Rica es el más afectado por la pandemia. A la fecha suma mil 365 sospechosos a la enfermedad y acumula 752 defunciones, así como 5 mil 468 casos confirmados.



Región de Xalapa-Martínez de la Torre



La dependencia estatal destaca que en la región de Xalapa y Martínez de la Torre algunos municipios han logrado bajar a naranja, especialmente en el centro. No obstante, Xalapa, Martínez de la Torre y Misantla permanecerán en rojo.



La capital veracruzana a la fecha es la segunda de todo el Estado con más casos de COVID-19. A la fecha registra 915 casos sospechosos y durante la pandemia acumula mil 48 defunciones y 9 mil 242 casos positivos.



Región Orizaba-Córdoba



Finalmente, para los próximos 15 días esta región se sigue manteniendo entre los riesgos máximo y alto, rojo y naranja. Además, Córdoba, Orizaba y Río Blanco continúan en rojo. Camarón de Tejeda, Naranjal y Tomatlán bajan a naranja.



Córdoba es el tercer municipio más afectado por contagios de COVID-19 durante la pandemia. A la fecha acumula 852 casos sospechosos; registra 393 defunciones y 6 mil 519 casos confirmados de la enfermedad.