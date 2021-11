Todos los parques de Xalapa comenzarán a abrir

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, informó que en las próximas dos semanas podrán irse abriendo los demás parques que aún permanecen cerrados, esto debido al cambio del semáforo epidemiológico de COVID-19 en Veracruz y la Capital.Previo a la presentación del libro “La Conquista de México y su uso en la historia”, del que es coordinador, aclaró que el único espacio público que no tendrá permitida la actividad comercial es el Paseo de Los Lagos.“Poco a poco iremos abriendo los demás parques, poco a poco, paulatinamente. El único parque que se mantendrá cerrado a cualquier actividad comercial es el Paseo de Los Lagos, éste no puede abrirse a ninguna actividad comercial”, manifestó.Rodríguez Herrero explicó que ello se debe a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), tiene planeada una intervención allí.“Y en consecuencia, esa área debe mantenerse cerrada a cualquier actividad comercial, la única actividad que se permite ahí y de hecho está ocurriendo es que los ciudadanos vayan a hacer deporte o vayan a pasear, pero solamente los ciudadanos, cero actividad económica”, externó una vez más.El edil xalapeño apuntó que están convocando a las organizaciones que llevan a cabo el comercio callejero o ambulante, para que a lo largo de las próximas semanas se les dé un espacio ordenado, donde puedan llevar a cabo sus ventas.“Sobre todo considerando las fiestas decembrinas, se les van a ir convocando poco a poco, para que cuenten con alternativas ordenadas, reguladas, que no generen impactos en comercio formal, ni tampoco en la movilidad cotidiana'', puntualizó.Al reiterar que “poco a poco se irán abriendo otros espacios”, Hipólito Rodríguez adicionó con relación a Los Tecajetes o Los Berros, que se está evaluando con las Direcciones de Medio Ambiente, de Desarrollo Económico y de Participación Ciudadana, para que su reapertura ocurra “a lo largo de las próximas dos semanas”.Respecto al retiro de las vallas del parque Juárez por parte de sus vendedores, la tarde de este lunes, mencionó que es un espacio que se gestiona entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, y en una reunión que tuvo hace algunos días con el Gobernador, resolvieron abrirlo ya.Mientras que el parque Natura, que está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), expresó que también se está discutiendo abrirlo a las actividades recreativas, incluyendo también la comercial.“Estamos platicando con ellos para llevar a cabo actividades recreativas y dar oportunidad de que se despliegue allí alguna actividad comercial ordenada, pero eso en estos días apenas se va a llevar a cabo el acuerdo”, precisó el alcalde capitalino.