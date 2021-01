Todos los partidos van por el poder; sólo hay que escoger las mejores propuestas

Las críticas que se han endilgado a los partidos políticos en torno a las alianzas que han suscrito, se hacen con miras a lograr el poder o mantenerse en él; asimismo, los orígenes el partido que actualmente está gobernando vienen de la mezcla de los partidos que ahora conforman la alianza “Va por México”.



Así lo manifestó Ricardo Espinoza López, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), quien expuso que si no se buscara el poder “no tendría caso que compitieran (…), uno y otros se critican por el poder o para mantenerse en él”, añadió.



Entrevistado en su estadía en esta capital, en donde acudió para reunirse con los agremiados, manifestó que la lucha se debe hacer en las mejores propuestas y en los mejores perfiles y que no se busque confundir pues alguien que busca una posición de cargo popular es porque quiere el poder.



El dirigente obrero, al referirse a las alianzas que han realizado los partidos políticos, por un lado la de “Juntos estamos haciendo historia” (MORENA-Verde-PT) y por el otro “Va por México” (PAN-PRI-PRD), por sobre todas las cosas buscan mantenerse en el poder u obtenerlo, “eso no está a discusión; el tema es cómo, quiénes y para qué, y eso es lo que tenemos que hacer conciencia como ciudadanos y analizar esas propuestas”.



Y fue más allá al señalar que “no es la misma alianza PRI-PAN-PRD la que está en MORENA viviendo del poder, que no vienen de ahí todos. Tatiana de dónde viene, por ejemplo; de dónde viene el Presidente, de donde vienen. Cuántos vienen del PAN, cuántos del PRD, cuántos del PRI; el propio Presidente viene del PRI; entonces ya gobierna por separado, y hoy juntos no saben gobernar o gobiernan para sus intereses”, recalcó.



CAT no es corporativa ni induce al voto; trabajadores votarán por los mejores perfiles y proyectos



De la participación que tendrán los agremiados de las organizaciones sindicales afiliadas a la CAT, dejó en claro que como organización obrera siempre ha sido respetuosa de los procesos electorales. “Nosotros no somos corporativos ni inducimos al voto. No manipulamos ni presionamos para el voto”.



Sin embargo, consideró que los trabajadores son conscientes de los ataques que han recibido sus sindicatos por la aplicación de una reforma laboral regresiva, oscura y que va en contra de los intereses de los trabajadores, por lo que se prevé que su voto sea responsable y se logre una pluralidad en la Cámara de Diputados y en los Congresos locales que habrán de renovarse.



“Es indispensable que los trabajadores por sí solos, no de manera corporativa participen en la política, es importante que se participe en la mejor manera que es el voto. El 6 de junio hay que ir a votar, buscando una Legislatura plural, que no sea controlada por un solo partido, que se permita el consenso, pero también el disenso y se permitan los nuevos planteamientos jurídicos para lograr el avance del país”, añadió.



En ese tenor, dijo que se invitará a votar por los mejores perfiles y proyectos, “por los hombres y mujeres para que puedan representar legislativamente a los ciudadanos, porque actualmente el 47 por ciento de los integrantes de la Legislatura federal son personas que no tienen liderazgo, experiencia política ni carrera profesional de ninguna índole; son gente advenediza, gente que se pegó al proyecto que está en el poder y ganaron, pero hasta ahí”.



Esto, dijo por último, ha ocasionado que se tenga una Cámara sumisa y advenediza a un proyecto de un hombre que está en Palacio Nacional, que lo que él dice se hace; porque es gente que no tiene responsabilidad profesional o social con la ciudadanía.



“Eso no puede seguir sucediendo. Necesitamos a gente más preparada, con mejor nivel, con más conciencia social, con una preparación académica que permita discutir profesionalmente los asuntos (para) crear mejores leyes para la salud, para el empleo, para la seguridad, para la ciencia; para muchas cosas que los ciudadanos necesitamos en este país”, concluyó