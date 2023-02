Todos los viernes habrá jornada gratuita de salud en el parque Juárez de Xalapa

La directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Isabel Alarcón Ricárdez, invitó a la ciudadanía xalapeña a acudir a la jornada de salud que se llevará a cabo cada viernes en el parque Juárez.“Son jornadas de prevención, traemos el examen de la vista que sin la vista no podemos hacer muchas cosas, traemos también el examen de la presión arterial y la diabetes, esto es para que la ciudadanía sepa cómo va, cómo está”.Refirió que en caso de presentarse resultados por arriba de los niveles establecidos, como los obtenidos en la jornada el día de hoy, deberán acudir a su clínica más cercana para ser atendidos por sus médicos de cabecera.La directora señaló que esta será la única sede para la jornada, sin embargo, adelantó que durante este mes se realizarían más acercamientos con la ciudadanía en materia de salud.“Ahorita lo vamos a traer nada más aquí al parque Juárez. Yo creo que a finales de febrero vamos a empezar nuevamente con las ferias de la salud, dentro de las ferias de la salud traemos 10 programas totalmente gratis para la población”.Alarcón Ricárdez reconoció que se ha identificado un alto índice de diabetes en adultos mayores pero también en la población joven, puesto que la diabetes puede comenzar a partir de los 30 años de manera hereditaria.“En este momento nuestra intención es que la ciudadanía lleve un control, si ya sabes que tienes diabetes obviamente lo tienes que llevar. Esto es semanal a modo que ellos sepan cómo van sus niveles de azúcar”.La Directora de salud afirmó que estas medidas se seguirán inculcando con la ciudadanía xalapeña, esperando llegar a las colonias más vulnerables de la capital que no cuenten con estos servicios.Por último, recordó a los interesados que estos exámenes se harán en el Parque Juárez todos los viernes de 8:00 a 23:00 horas. Deben acudir a realizar sus estudios en ayunas para no tener niveles descontrolados.