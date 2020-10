Todos por Veracruz “sorprenderá” en elecciones; prevé mantener registro

El dirigente estatal de Todos por Veracruz, Jesús Vásquez González, afirmó que este partido de reciente creación dará la sorpresa en el proceso electoral de 2021, pues al momento ya cuenta con el 50 por ciento de posibles opciones para candidatos y al menos cuatro de ellos tienen amplias posibilidades a ganar en diputaciones.



Durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, abundó que podrían triunfar en uno de los dos distritos de Xalapa, así como en varias alcaldías, donde no sólo van a ganar, sino que “arrasarán”, como es el caso del municipio de Ignacio de la Llave.



“Al día de hoy ya tenemos el 50 de la estructura en el Estado. No me gusta adelantar, (…) estamos cocinando proyectos muy interesantes, con gente de la sociedad que tuvo otras opciones, que pudo haber participado con otros equipos y dijo que no, quiero construir con ellos porque son algo nuevo, porque el dirigente da confianza”.



A decir de Jesús Vásquez, “tenemos por lo menos cuatro candidatos a diputados muy competitivos y cuando lo digo es porque pueden ganar, con opción real a ganar. Tenemos candidatos a alcaldes que no solamente van a ganar, van a arrasar”.



Refrendó que perfilarán para contender en los venideros comicios a gente de la sociedad, que tenga ganas de cambiar las cosas, que quiera luchar y por ello en cada mensaje que hace, la convocatoria es a que la gente salga y el que tenga posibilidades, se anime a participar, ya que se necesita una nueva clase política.



Vásquez González aseveró que le “apostarán” a los jóvenes para que encabecen proyectos, así como a las personas que “creen en los valores”; y es que expuso que los partidos han tenido un desgaste social porque en las candidaturas “ponen al compadre, al amigo y no a quien realmente representan”.



Al descartar su posible postulación en el proceso electoral que se avecina, presumió que Todos por Veracruz “somos la fuerza política de reciente creación con más avance, los partidos políticos que nos están observando saben del trabajo que estamos haciendo”.



Expuso que en Xalapa las condiciones están dadas para que alguien de la sociedad sin importar si es joven, hombre, mujer o empresario, salga a luchar si quiere cambiar lo que actualmente se está llevando a cabo.



De igual modo, sostuvo que el instituto político que lidera no es de izquierda ni de derecha, sino de centro, porque a su juicio los extremos nunca han sido buenos.



“Es un partido de centro, los radicalismos tanto de la derecha para la izquierda no le sirven a nadie. El movimiento Nazi nace como radical de derecha y el comunismo de Rusia fue un movimiento radical de izquierda”, recordó.



Sobre la posible alianza entre el PAN, PRI y PRD, dijo que respeta esa latente unión pero aseguró que ello le abre un abanico de posibilidades a los partidos como el suyo, pues si bien una coalición suma una estructura, también suma inconformidades.



“Y en ese tenor habrá mucha gente que verá en esta fuerza política una oportunidad para poder dar la batalla”, indicó al criticar que desde hace años ya no hay una ideología qué defender en los partidos tradicionales.



Jesús Vásquez dijo que una alianza no garantiza que un partido logre el 3 por ciento de los votos que le permita mantener el registro ante el órgano electoral, sino que por el contrario “le han dado en la torre al partido más pequeño”.



Sin embargo, se mostró confiado en que “con lo que se está haciendo vamos a tener de sobra el 3% de los votos”.



Vásquez González insistió que Veracruz es un Estado “bello” que es gobernado por “las cúpulas” de la clase política y no por la “clase social”, que lejos de ponerse de acuerdo en favor de la sociedad, “se ponen de acuerdo entre ellos”.



Por otro lado, negó que su salida del Partido Acción Nacional (PAN) haya sido por peleas por alguna candidatura o por estar en desacuerdo del trato que se le haya dado mientras militó en éste, sino porque según él, hubo irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que no podía tolerar.



“Se manipulaban los pisos firmes, se cobraban pisos en 7 mil pesos, que terminaban haciendo en mil 500 y el precio real era de 3 mil 500 y nosotros hicimos una lucha de nueve meses”, acusó al decir que como funcionario de dicha dependencia no permitió que eso sucediera.



“Al final terminas jugando con intereses de grupos y cuando salgo de SEDESOL se me ofrece la oportunidad de integrarme a otra área del Gobierno Federal y digo: no gracias, bye, ahí nos vemos”, señaló y afirmó que él no estaba buscando un puesto político, sino “tratando de hacer bien las cosas”.



Al referirse a su paso por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que sólo fue seleccionado para representarlo en el Congreso Local, aunque nunca perteneció a éste, “era un candidato ciudadano que fui por el Verde, era presidente de la Comisión de Medio Ambiente y chocamos mucho”.



Dijo que veía muchas iniciativas que lejos de tener un fondo benéfico, tenían un fondo electorero, como la de los circos sin animales, porque esas especies no serían aceptadas en los refugios que hay en el país para su cuidado y aunque a nivel local no se aprobó, a nivel federal sí y “condenaron a más de 70 mil animales a un futuro incierto”.



Por ello, reafirmó que el partido que ahora representa se formó para luchar, no sólo de palabra, sino por lo que cree que es lo mejor para la ciudadanía. “En Todos por Veracruz queremos ser la casa de toda esa ciudadanía que está cansada y quiere luchar”, enfatizó Jesús Vásquez González.