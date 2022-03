Toma de Juzgado en Orizaba retrasó unos 150 dictámenes y reprogramó 20 audiencias

Veinte audiencias que tendrán que ser reprogramadas y el retraso de 130 a 150 dictámenes de acuerdos son las afectaciones que dejó la toma del Juzgado Sexto el pasado lunes, indicó la jueza Miriam Rendón José.Señaló que, si bien la toma del juzgado afectó a la sociedad, principalmente a los justiciables, que de por sí por la pandemia tuvieron problemas al retrasarse las audiencias, los abogados están en su derecho de manifestarse.Indicó que se buscará reagendar las audiencias cuidando también de no desplazar otras ya programadas.Apuntó que cuando llegó al juzgado el lunes se encontró con la toma del mismo, por lo que reportó la situación a sus superiores y ella y el personal permanecieron a la expectativa por si acaso se liberaban las instalaciones, para reanudar el trabajo, sin embargo, eso no fue así.La jueza señaló que el cambio de ubicación que se ordenó del juzgado será para bien pues las condiciones del edificio en donde rentan actualmente no son las adecuadas.Mencionó que el lugar que se propone en Nogales es adecuado para oficinas, hay más luz y aire y cuenta con puerta de acceso y lateral.