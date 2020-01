Toma de plantel es “cuestión política” de trabajadores del SETSE, dice Directora

En respuesta a la "toma" de las instalaciones de la primaria "Joaquín Servín Andreade", la directora del plantel Angelina Servín Murrieta descartó que dicha movilización la realicen padres y madres de familia, sino un grupo de docentes de la institución.



"Se levantó un acta circunstanciada a la maestra Esmirna López Castro por la violencia infligida contra una niña alumna de ella, de tercer grado grupo D", afirmó.



Indicó que los hechos se dieron en octubre de 2019, cuando se formularon la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y la SEV formuló un acta circunstanciada, y en dónde se estableció que la profesora López Castro no puede laborar en centros escolares en tanto no finalice el procedimiento, y por lo tanto, queda a disposición de la Supervisión Escolar 078 de Xalapa.



"Los docentes piden que me vaya yo, porque me echan la culpa a mí. Yo no la corrí, yo no la he acosado", afirmó y dijo que con la "toma" de este lunes, 600 alumnos se quedaron sin clases.



Acusó que la movilización es "una cuestión política" del 19 trabajadores del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETSE), toda vez que incluso personal administrativo y de mantenimiento se sumaron a la protesta, aunque existe una denuncia y se activaron los protocolos ante un caso del maltrato.