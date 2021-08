Toma de protesta de Rogelio “N” suspendería proceso penal en su contra

En la sesión de integración de la nueva legislatura de la Cámara de Diputados, el perredista Rogelio “N” rindió protesta al cargo de diputado federal a través de una carta dirigida a la Mesa de Decanos de la Legislatura; la misiva fue leída en la sesión y posteriormente fue convocado para participar en la votación para elegir la integración de la nueva Mesa Directiva, lo que confirmaría que para la Cámara su toma de protesta fue válida, por lo que, a partir de ayer, sería diputado federal en funciones.



Como se sabe, el exsecretario de Gobierno de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se encuentra sujeto a prisión preventiva desde marzo del año en curso.



Sin embargo, el pasado lunes 23 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió otorgar al perredista Rogelio “N” la constancia que lo acredita como diputado federal electo por la vía de la representación proporcional, al señalar que, con base en el principio de presunción de inocencia, a pesar de que éste se encuentra privado de su libertad como consecuencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, sigue gozando de sus derechos político-electorales, pues al día de hoy, no existe una sentencia condenatoria definitiva en su contra.



Dicho criterio fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado sábado, en el que consideró que los derechos político-electorales del Exsecretario de Gobierno se encuentran vigentes, por lo que no existe impedimento para otorgarle la constancia de diputado federal electo y que pueda ejercer el cargo conferido.



Ahora, con el reconocimiento por parte de la Mesa de Decanos de su calidad de diputado en funciones, Rogelio “N” recobraría su libertad, ya que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuando se siga un proceso penal a un diputado federal en funciones, sin haberse realizado el procedimiento de declaración de procedencia, la Secretaría de la Cámara deberá enviar oficio al Juez que conozca del proceso, a fin de que éste se suspenda de manera inmediata y sólo podrá continuarse en caso de que la Cámara de Diputados Federal determine privarlo del fuero a través del procedimiento de declaración de procedencia.



Por eso, es que desde ayer domingo, tras la toma de protesta de Rogelio “N” como diputado federal, el Presidente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió la inmediata liberación del ex funcionario yunista.



Cabe recordar que Rogelio “N” fue detenido el 13 de marzo del año en curso por el delito de ultrajes a la autoridad, luego de que un elemento de la Policía Ministerial lo acusara de rasgarle una camiseta de 330 pesos, así como provocarle “miedo” que le ha causado un daño psicológico, hechos por los cuales la juez de Control, Alejandra Barrientos Castellanos, le impuso prisión preventiva por ocho meses, a pesar de que dicho delito no amerita prisión preventiva oficiosa.



A principios de agosto, un Juez Federal determinó que la prisión preventiva en la que se encuentra desde el pasado mes de marzo el exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, por el delito de ultrajes a la autoridad, es excesiva e injustificada, por lo que ordenó que siguiera su proceso en libertad.



Sin embargo, días después, el pasado 11 de agosto, le fue ejecutada a Rogelio “N” una segunda orden de aprehensión, esta vez, señalado de “extorsionar” al exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, con la finalidad de que éste hiciera entrega de bienes al Gobierno del Estado de Veracruz.