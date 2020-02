Toma de SEV atrasa proceso para dotar de docentes a secundarias técnicas

Aunque se esperaba que en esta semana se terminaran de asignar las órdenes de presentación a los docentes para cubrir las 5 mil horas pendientes en las escuelas secundarias técnicas del Estado, el proceso se retrasará pues trabajadores sindicalizados tienen tomadas las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz.



La delegada de la SEV en Veracruz, Diana Santiago Huesca, lamentó que no se pueda seguir en los trámites; sin embargo, ya se ha avanzado, por lo cual no hay planteles con paro de labores.



"Esperábamos tener resuelto ya esta semana pero la toma de las oficinas en Xalapa nos retrasa. No sólo eso, sino muchos procesos administrativos. Son más de 5 mil horas las que se están regularizando en todo el Estado. El proceso va avanzando. Desafortunadamente, hoy tenemos tomadas las oficinas centrales en Xalapa por un sindicato magisterial y eso nos retrasa el proceso. Sin embargo, han estado saliendo las órdenes de presentación de las prórrogas", señaló.



En la zona de Veracruz y Boca del Río, son aproximadamente mil 500 horas las que faltan por cubrir en cuatro secundarias técnicas industriales que han protestado por la falta de docentes.



"Tenemos escuelas secundarias donde se adeudaban 280 horas, otras 160, en otras alrededor de 300 horas por secundaria técnica, alrededor de mil 500 probablemente".



Recordó que en el caso de los docentes que demandaban el pago de salario, también se ha ido liberando; sin embargo, aunque continúan laborando de manera regular "no está resuelto al cien por ciento".



Reiteró el agradecimiento a nombre del titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, a los docentes que regresaron a las aulas aún con pagos pendientes.