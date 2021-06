Toma reducido grupo de cañeros el ingenio San Nicolás, en Cuichapa

Un reducido grupo de cañeros, encabezado por su presidente de la Unión Local de cañeros A.C, Alberto Darinel Figueroa Suárez, bloqueó la entrada del ingenio San Nicolás, al rechazar que regrese el gerente de campo, Miguel Bello Caredo.



El dirigente cañero explicó que este ejecutivo ya estuvo en años anteriores y que hoy sabe que va a regresar de nuevo, por lo que no lo permitirá ya por Ley, al productor le corresponde el 57 por ciento de la producción, donde se aplica la fórmula del cálculo para el precio se liquidará la tonelada de caña; y en ese sentido, dijo que la Ley los ampara al ser los principales accionistas y ante eso, según él, no permitirá que les impongan un ejecutivo de campo, del que a segura que ha pisoteado la Ley de la Agroindustria Azucarera.



Con la ausencia del dirigente de la CNPR, también Figueroa Suárez señala a Bello Caredo como un tipo déspota, prepotente y que, según él, éste ejecutivo se ha enriquecido a costillas de los productores. “Si cree que va hacer otra casa como la que tiene en la Alameda, se va a chin…a su ma&%!”.



Aunque todos esos señalamientos no los fundamentó, agregó que cuando estuvo como gerente, pedía “mochada” a los productores, y que por esas anomalías fue retirado del cargo; y “hoy lo pretenden regresar, “de qué se trata”, dijo.



Señaló que ya están cansados de todo lo que les roba esta factoría con el Karbe, y aseguró que los principales rateros están allá arriba -al presumir que son los propietarios de este grupo azucarero- “y que mandan a tapar sus porquerías con los de abajo”.



Sin medir palabra, señaló que a los obreros los explotan con sus utilidades, pero a los cañeros, dijo que los va a defender “aunque me lleve la madre a mí; ya me rompieron la madre una vez, pue que me la rompan otra vez; si me van acabar que me acaben, pero por los productores me voy a morir, me vale madre que me peguen un tiro”, dijo en tono valentón.



Sin embargo, se observó que muy pocos cañeros llegaron para respaldarlo en este bloqueo que inicio hoy por la mañana frente a esta factoría del ingenio San Nicolás.



Mientras tanto, los obreros del turno de 2 de la tarde a 10 de la noche, se quedaron afuera y solo cumplieron con hacer presencia física para no perder su pago laboral.