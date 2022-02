Toman Hospital de Tlaquilpa; bebé murió por presunta negligencia

Inconformes por una presunta negligencia médica en el Hospital de Tlaquilpa, alrededor de 60 pobladores bloquearon las instalaciones del nosocomio y señalaron que no permitirán la salida del personal hasta que llegue el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Adrián Baruch Alanís García.La señora Juana Amayo comentó que el pasado miércoles acompañó a su nuera, Lorenza Cuaquehua Tenzohua, de 32 años, al hospital porque sentía que su bebé iba a nacer ya pero ahí el médico, Juan Álvarez Díaz, les dijo que se fueran a su casa porque aún no era el momento.Incluso, comentó, una enfermera la regañó porque le dijo que cómo era posible que no supiera cómo cuidar a una primeriza, sin embargo, cuando llegaron a su casa, ahí en la misma localidad de Vista Hermosa en donde se ubica el hospital, su nuera le dijo que sentía mucho dolor, por lo que de nueva cuenta regresaron.Comentó que luego de algunos minutos atendieron a su nuera pero cuando nació el bebé ya estaba muerto. Los inconformes atribuyeron el deceso del bebé a una mala atención y lamentaron que el personal siempre trate mal a la población indígena. Los inconformes señalaron que esperan la remoción de ese ginecólogo.Cabe mencionar que con esta queja se llega a cuatro en lo que va del año en donde pobladores de la región serrana, se han manifestado por falta de médico y enfermera, por carencia de medicamentos y mal estado de las instalaciones y hasta por la falta de pago de la renta de un espacio dedicado a la atención de la población.