Toman kínder de Coatepec por falta de docente para tercer grado

Padres de familia del Jardín de Niños "Pablo Picasso", ubicado en la localidad de Campo Viejo en Coatepec, tomaron las instalaciones para protestar por la falta de un docente.



Los manifestantes indicaron que desde hace seis meses no cuentan con una educadora para el tercer grado, por lo que las dos únicas docentes que tiene la escuela deben atender a los alumnos de tres grados.



"Estamos inconformes porque los niños ya van de salida y sólo son dos maestras para cuatro grupos, se los tienen que dividir y son varios niños los que se están viendo afectados. No nos moveremos hasta que vengan a darnos una solución", comentaron.



Señalaron que esta inconformidad ya la han expuesto ante la Secretaría de Educación (SEV) a través de diversos oficios; sin embargo, les han indicado que en breve enviarán el recurso que hace falta pero no ha sido así.



"La última vez que enviamos un oficio fue en el mes de octubre y nos dicen que en una semana nos enviarán a la educadora pero no es así. Los niños más afectados son los de tercer grado pues ya se van a la primaria y no se les está dando la debida atención", indicó la tesorera de la Sociedad de Padres de Familia, Karen Castro.



Ante ello, los padres y madres tomaron el kínder y advirtieron que no dejarán de manifestarse hasta que autoridades de la SEV acudan y les den una solución, de lo contrario cerrarán calles del Pueblo Mágico.