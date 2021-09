Toman oficina de CAEV en Acayucan por cinco días sin agua en el municipio

Habitantes de diversas colonias de Acayucan se manifestaron en las oficinas operativas de la Comisión del Agua en el Estado de Veracruz (CAEV) para después tomar las instalaciones como medida de presión para que se reanude el servicio pues tiene más de 5 días que no hay agua en el municipio.



Los manifestantes señalaron que desde hace más de cinco días Acayucan, además de los municipios de Oluta y Soconusco, no cuentan con el servicio por una fuga en la red general de platanillo en Soteapan, que se registró a la altura de Monte Grande-Comején, comunidades de Acayucan y la quema de las bombas en los pozos 1 y 2 de Apaxta, que se quemaron por tormentas eléctricas.



Los quejosos exigieron que el titular de la oficina operadora en Acayucan, Bruno Amitl Salamanca Esparza, diera respuesta a las peticiones en realizar los trabajos para restablecer el servicio, pues hay colonias en las zonas altas que llevan más de tres meses sin recibir el servicio pero el cobro sí llega puntual.



Los presentes tomaron las instalaciones de la oficina para no dejar pasar al personal a laborar hasta que alguien de Gobierno del Estado tomara cartas en el asunto y atendiera las peticiones.



Hasta pasado el mediodía, las oficinas seguían tomadas por los manifestantes y el problema del agua potable no se había resuelto, por lo que amagaron con tomar carreteras si no es atendida la problemática.