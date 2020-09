Toman otra vez Palacio de Coetzala ante intento de reinstalar a extesorero

Antorchistas que llegaron de Córdoba y otros municipios presionaron para que el alcalde interino Joaquín Fortino Cocotle Damián aceptara, ante la presencia de Gobernación y Comisión de Derechos Humanos, la reinstalación del tesorero, contralor y otros funcionarios menores, acuerdo que fue rechazado por pobladores y volvieron a tomar el Palacio Municipal de Coetzala, alrededor de las 11 de la noche.



Tras la reunión en la sala de Cabildo del Palacio Municipal, que inició alrededor de las 17:00 horas y duró alrededor de 5 horas, el Alcalde interino finalmente aceptó reinstalar a exfuncionarios así como pagarles salarios caídos, quitar actas administrativas que había levantado por desacato laboral, entre otros puntos.



Sin embargo, cuando el Alcalde interino informó al pueblo sobre los acuerdos a los que habían llegado, se negaron a aceptarlos y manifestaron que el extesorero no puede continuar en el cargo por todo el desvío de recursos, préstamos personales a cuenta de su salario que hizo a la síndica, Regidora, secretaria y a directores de área; incurriendo en un delito federal, ya que el monto asciende a varios millones de pesos.



Dijeron que no van a permitir que este empleado de confianza se burle del pueblo de Coetzala porque además desvió otros recursos que eran destinados para vivienda en la comunidad de Coetzapotitla.



Asimismo, anunciaron manifestaciones en el Congreso del Estado para exigir que el exservidor público sea investigado, “si tiene que ir a la cárcel que se vaya, porque son dineros federales del pago de sus impuestos”.



Por otra parte, lamentaron que gente de otros municipios que pertenecen al grupo antorchista vengan a Coetzala a imponer sus condiciones; por lo que le pidieron a su dirigente regional, Janeth García, sacar las manos de este Municipio.



“Si quiere dinero que se vaya a trabajar o que lo saque de otros municipios, porque de Coetzala, ya no habrá más dinero de las arcas municipales”, comentaron.



Los pobladores, molestos por esos acuerdos, rompieron los documentos y advirtieron que no dejarán que el extesorero Oscar Julián Colohua tome el cargo nuevamente porque al final –sentenciaron– “el pueblo pone y el pueblo quita”.