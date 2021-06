Toman Palacio municipal de Tlalixcoyan para exigir que Alcalde transparente cuentas

Habitantes del municipio de Tlalixcoyan tomaron el Palacio Municipal para exigir al alcalde Agustín Lagunes Álvarez rinda cuentas sobre los recursos ejercidos para diversas obras que se han realizado inflando costos y otras que ante el ORFIS aparecen como realizadas, asegurando que no es así.



Ante la molestia por los presuntos desvíos de recursos que se han cometido durante la presente administración panista, los habitantes demandaron la intervención del Gobierno del Estado en especial realizan el llamado al Secretario, para que se practique una auditoria y se pueda comprobar que los gastos que se han reportado en obras coincidan.



Representantes de los tlalixcoyanos, Jorge Luis García y Juan Lara Camacho, aseguran hay irregularidades en los costos de las obras que se han reportado ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) además de que presuntamente se han inflado los costos, obras que se han quedado a la mitad y otras que manifiesta el ayuntamiento como obras concluidas cuando ni siquiera se empezaron.



Entras las obras señaladas que se encuentran presuntamente como “infladas” se encuentra el revestimiento del camino en la congregación del Cerro de las Conchas donde presuntamente se gastó más de un millón de pesos en menos de 40 metros y que los mismos aledaños tuvieron que comprar la gasolina de las unidades.



Otra obra señalada es el dragado del río a la altura de la comunidad Los Pozuelos, donde se aprobaron más de 1.5 millones de pesos, señalando que el río no se encuentra.



“Son muchas obras las que no nos cuadran en los montos, estas dos son las recientes en donde se reportan por varios millones de pesos y no todas están terminadas, ya habíamos manifestado esta inconformidad y el Alcalde quedó que pasada la elección nos atendería para aclararnos, estamos aquí y resulta que el Alcalde no está, decidimos sacar a todo el personal y tomar el Palacio y no vamos a desistir hasta que el Alcalde no transparente”, exigieron.



Los pobladores pusieron sellos en todo el Palacio para evitar el ingreso del personal y advirtieron que se mantendrán en el lugar en tanto no quede transparentado.



Mencionaron que esta es la primera vez que se toma un ayuntamiento por lo que los inconformes responsabilizaron al Alcalde de cualquier acción que se desprenda de la inconformidad.