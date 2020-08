Tomás Mundo hará su lucha contra designación de Fiscal de Veracruz

Este lunes, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa acudió al Juzgado de Distrito de Xalapa para presentar una demanda de amparo en contra del proceso legislativo de selección del titular de la Fiscalía General del Estado.



Aseguró que ganará el amparo pero ya no buscará la titularidad de la Fiscalía General del Estado en caso que la justicia federal ordene un nuevo proceso de selección, ya que lo único que quiere es demostrar que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades.



“El amparo lo voy a ganar y tal vez no la destituya (a Verónica Hernández Giadáns) pero voy a demostrar que se violentaron en mi perjuicio toda las garantías”.



Tomás Mundo Arriasa fue uno de los 21 aspirantes a Fiscal General del Estado, proceso a cargo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado que culminó con el nombramiento oficial de Verónica Hernández Giadáns, quien por más de un año fue encargada de despacho.



El abogado aseveró que demostrará cada una de las violaciones a la tutela judicial efectiva, entre ellas, a la Constitución Política de México y de Veracruz, a la Convención Americana de Derechos Humanos y la falta de seguridad jurídica.



Aunado a las violaciones de la Junta de Coordinación Política del Congreso local al tomar facultades que son exclusivas de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia.



Reiteró que fue ilegal el nombramiento de la titular de la FGE y entre las muchas pruebas documentadas aportadas está el oficio JMPC24/20 firmado por José Manuel Pozos Castro, diputado presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, en el cual confirma que la referida comisión que preside no tuvo ninguna participación en los procesos de selección de los titulares de la FGRE y de la Fiscalía Anticorrupción.



Además, el legislador afirmó que como presidente de la referida comisión, no delegó a la JUCOPO la facultad de llevar el proceso de selección, en virtud de que dicha facultad es indelegable.