Tomás Mundo seguirá su lucha contra proceso de designación de Fiscal

Luego de que el Juez Quinceavo de Distrito de Xalapa desechara la demanda de amparo presentada por Tomás Mundo Arriasa en contra del proceso de designación de Verónica Hernández Giadáns como Fiscal General del Estado, el abogado penalista afirmó que la batalla legal continúa, toda vez que presentará un recurso de queja.



Aseveró que el Juez se equivocó al analizar la demanda de amparo, en virtud de que no se está combatiendo la designación de Hernández Giadáns como Fiscal General, sino el proceso legislativo que estuvo plagado de irregularidades y que violentó y transgredió sus derechos como aspirante al cargo.



Incluso, reiteró que no busca la destitución de la Fiscal, sino demostrar que el Congreso del Estado de nueva cuenta se equivocó.



Sin embargo, en el análisis erróneo del juzgador se consideró que se está atacando la designación de la funcionaria y por consecuencia, se concluyó que el Congreso del Estado es un ente autónomo, por lo que insistió que eso no se está combatiendo el nombramiento, sino el proceso legislativo.



Lo que se pretende con la demanda de amparo, añadió, es demostrar que el Congreso del Estado una vez más se equivocó y vulneró sus derechos constitucionales.



Agregó que el juez valoró de manera errónea otras circunstancias ajenas a la exposición de motivos de la demanda de amparo, por lo que su determinación será revocada por los Magistrados del Tribunal Colegiado y lo obligarán a que admita a trámite la demanda de amparo.



“La batalla legal continúa y no está perdida, esto sólo es una decisión provisional del Juez de Distrito”.



Expuso que el recurso de queja se presentará ante el Juez Quinceavo de Distrito y lo tendrá que remitir al Tribunal Colegiado para que los Magistrados lo resuelvan.



Dijo que tiene 5 días hábiles para interponer el recurso de queja, por lo que aún está en tiempo para continuar con la batalla jurídica.