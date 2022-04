Tormenta de este lunes tiró árboles y destechó parcialmente el Beisborama, en Córdoba

Tras la tormenta registrada la tarde-noche de este lunes, hasta el momento no hay registro de personas lesionadas, aunque sí dejó daños materiales con la caída de árboles, anuncios y el destechamiento parcial del Beisborama, así como de algunas viviendas dañadas, además del corte de energía eléctrica en algunas colonias.Tras la fuerte lluvia, la caída de granizo, y las rachas de viento que provocó daños, el área de Protección Civil, Policía y Tránsito Municipal realizaron recorridos a las zonas afectadas de acuerdo a los reportes ciudadanos; se continúan valorando.El director de Protección Ciudadana y Movilidad, Enrique Morales Tolentino, indicó que en el Beisborama se suscitó el destechamiento de láminas, aunque no representó daños a terceros, por lo que se procedió a acordonar el área sobre la avenida 22 de la colonia Toxpan, se cerró el paso vial y se resguarda la zona para prevenir algún incidente.Hasta el momento se tiene reporte de seis árboles caídos, uno de ellos en el parque San José, y otros más en la colonia San Dimas, Arboledas, Lázaro cárdenas y frente al parque de Floricultura, aunque sin daños a personas o vehículos. En cuanto al anuncio caído sobre la avenida 5 con calle 11, éste fue levantado y la vialidad se restableció.La que no quedó exenta de los daños fue la zona serrana donde algunas comunidades reportaron casas destechadas, las familias perdieron parte de sus pertenencias pues se mojaron con la lluvia.