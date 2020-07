Tormenta en Xalapa sólo dejó daños menores, la madrugada de este martes

No se reportan afectaciones graves por la tormenta que se generó la madrugada de este martes en Xalapa, misma que alcanzó rachas de entre 65 y 80 kilómetros por hora, informó el titular de la Dirección de Protección Civil Municipal, José de Jesús Vargas Hernández.



El funcionario dijo que hubo reportes de algunas ramas caídas, así como láminas de viviendas, sin embargo, fueron daños menores y no se registraron heridos, así como tampoco víctimas fatales.



Asimismo, mencionó que se contó con información de cortes a la circulación o afectaciones en calles y avenidas, por caída de árboles, derivado de los fuertes vientos.



“Tuvimos rachas de viento bastante fuertes, consideramos que estuvieron fluctuando entre los 65 a los 80 kilómetros por hora en lo que fue la ciudad, tuvimos reportes de ramas, de árboles que sufrieron caídas sin daño alguno, tuvimos reporte de desprendimiento de algunas láminas en viviendas, fueron casos aislados que se atendieron en su momento, no tuvimos mayor problema, no tuvimos situaciones que tuvieran cortes en las vías vehiculares por árboles mayormente caídos”, detalló.



En ese tenor, adelantó que continuarán atentos ante cualquier situación pues reconoció que, de acuerdo a los pronósticos, se prevé continuarán las condiciones para lluvia y tormenta.



Por lo anterior, darán seguimiento a la información de la Secretaría de Protección Civil del Estado, para actuar ante cualquier situación de riesgo, principalmente en zonas de posibles deslaves o deslizamientos de tierra.



“Vamos a estar a la espera de los boletines que está emitiendo la Secretaría de Protección Civil, tenemos todavía pronósticos que van a continuar este tipo de eventos hidrometeorológicos y estamos atentos a la probable lluvia que pudiera también generar algún tipo de inundación o deslaves en las zonas que todavía estamos atendiendo por la emergencia del pasado 24 de junio”, expuso.



Finalmente, reiteró que no se generaron daños graves, por lo que la dependencia a su cargo permanecerá con su actividad de manera normal.



“No tuvimos mayor daño, vamos a estar pendientes, aquí la Dirección Municipal de Protección Civil se encuentra operando de manera normal y atentos a cualquier situación de apoyo”.



PC DE COATEPEC SÓLO REPORTA CAÍDA DE ÁRBOLES POR TORMENTA



El director de Protección Civil municipal en Coatepec, Luis Delfín Montané, informó que se registró la caída de árboles como resultado de la tormenta que se reportó la madrugada de este martes en la región.



Refirió que se cayó un árbol que obstruyó parcialmente la carretera Coatepec-Xalapa, conocida como Briones y otro en el bulevar Xalapa-Coatepec.



Señaló que poco después de las 2:00 horas, elementos de Protección Civil y de Bomberos se movilizaron para retirar los árboles que se cayeron por los fuertes vientos que trajo consigo la tormenta.



Dijo que una rama de considerable tamaño cayó sobre el bulevar cerca de la entrada al libramiento; mientras en la carretera Briones, a la altura de Los Arenales, la caída de un árbol también provocó el cierre parcial de la vialidad.