Las lluvias de las últimas semanas y las ocasionadas por la tormenta tropical “Nicholas” en Veracruz dejaron distintas afectaciones en municipios de la zona centro como Coatepec y Teocelo. Además, aparte de comunidades incomunicadas se registró la desaparición de una persona en el municipio de Úrsulo Galván y continúan los trabajos para su localización.La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que la Comisión Estatal de Búsqueda se unirá a las brigadas para buscan a Antonio R.S., quien fue arrastrado por la corriente del río Actopan.En entrevista tras la conmemoración del Día Nacional de la Protección Civil dijo que las intensas lluvias de este fin de semana afectaron viviendas en Coatepec, además de ocasionar derrumbes en algunas otras zonas como Teocelo.“Respecto a estas lluvias teníamos el aviso especial de que iba a llover especialmente en la Sierra; tuvimos algunas afectaciones en la zona centro, algunas viviendas afectadas en Coatepec y el tema de los derrumbes que con la cantidad de agua que ha estado cayendo en las últimas semanas hace más proclive que haya estos escenarios; afortunadamente sin personas lesionadas, pero ahí sí tenemos algunos caminos incomunicados”, indicó.Respecto a Matlacóatl, municipio de Teocelo, refirió que los derrumbes son parte de las afectaciones de la semana pasada, luego de la crecida de un cauce de aguas negras que afectaron las colonias de los lavaderos de Teocelo.Respecto a los daños generados por “Nicholas”, la funcionaria indicó que actualmente ya no hay localidades incomunicadas a causa del ciclón, pero desde hace seis días se mantiene la búsqueda de una persona reportada como desaparecida en Úrsulo Galván.“Tenemos seis días en el operativo de búsqueda, desde el momento en que tuvimos la información nos mantuvimos con nuestros enlaces regionales en coordinación con Fuerza Civil, hoy (domingo) se incluye la Comisión Estatal de Búsqueda con una brigada especial.“La población pide la desviación del río, estamos platicando con CONAGUA para ver si eso es técnicamente posible, porque dependiendo del nivel que tiene podríamos poner en riesgo a otra comunidad”, informó.Sobre el socavón ocurrido en la localidad de Rancho Viejo en el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, aseveró que se está realizando el dictamen de riesgo y una vez que se cuente con este se buscará la forma de apoyar a la población.“Ya fuimos y está haciéndose el dictamen de riesgo, recordemos que la Secretaría de Protección Civil no ejecuta obra, y se está viendo cómo se puede resolver y en esa medida lo daremos a la dependencia que corresponda. No hay casas en riesgo, pero habría que ver lo que dice el dictamen”, mencionó.