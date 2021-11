Torre Centro “está tan chueca que se va a caer”: Cuitláhuac

Los empresarios de la Torre Centro continúan violando la ley y cometiendo ilícitos, “están sacando el cobre”, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al confirmar que la obra se encuentra detenida de nueva cuenta , pues estuvo plagada de irregularidades para permitir su construcción.“De la Torre Centro, ya se clausuró, decían que no se podría pero vieron que sí, está tan chueca esa torre que se va a caer, quienes la están construyendo están sacando el cobre, están acostumbrados al cochupo, en lugar de hacer las cosas bien. Cumpliendo la normatividad no tienen que mocharse con nadie”, señaló.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal recordó que desde la pasada administración se dieron los permisos, así como por parte del municipio, a pesar de que no se cumplía con la normatividad.Por ello advirtió que con la llegada de la “4T” no se permitirán acciones irregulares, así como tampoco “moches” para aprobar cualquier obra, pues sólo basta con cumplir con la normatividad.Al respecto, García Jiménez dijo que los gobiernos anteriores estaban acostumbrados a los actos ilícitos y empujaban a las empresas a entrar en estas prácticas, por lo que manifestó que la “Torre Centro está tan chueca, que se va a caer”, en alusión a las irregularidades.Aseguró que ahora no hay necesidad de ello y tendrán la garantía de su inversión, lo que redituará en beneficio de todos, no solamente en sus legítimas ganancias, sino en desarrollo, mejores condiciones y para que sigan creciendo; siempre y cuando se cumpla con toda la normatividad.“Pero los de la Torre Centro han dado muestra de todo lo contrario: corrompen al juez, ofrecen, van con un juez que es amigo, familiar, van con el municipio y se arreglan. Pero lástima Margarito, llegó la Cuarta Transformación y no pueden seguir así”, aseveró García Jiménez.En este sentido, dejó en claro que aunque sean muy hábiles y tengan mucho poder económico para internar corromper las instancias de justicia, no será tan fácil.Confirmó que la resolución de la clausura de la obra de la torre que se construye en el puerto de Veracruz fue del propio Poder Judicial del Estado al considerar violatoria la misma.“Esta resolución salió del Poder Judicial, clausurar, mi reconocimiento a esa instancia, nos alegra que la transformación no sólo se dé desde el Ejecutivo, sino también del Poder Judicial de los dos niveles, estatal y federal”.En ese tenor, García Jiménez reconoció que la transformación no sólo se da desde el Gobierno Estatal, sino también desde el Poder Judicial del Estado, así como de la Federación.