Trabajador de Hospital de Coatza denuncia que labora en área COVID sin contrato

José Antonio Rivera Reyes, empleado eventual rotatorio del Hospital Regional de Especialidades "Dr. Valentín Gómez Farías" de Coatzacoalcos denunció públicamente que laboran sin contrato y sin ninguna prestación laboral en el área COVID-19.



Explicó que desde el 1° de julio fue suspendido en sus guardias en el área de intendencia debido a que no aceptó laborar sin prestaciones.



Incluso relató que presentó síntomas de COVID-19 y estuvo incapacitado por 14 días, y que cuando retornó a su centro laboral nuevamente lo obligaron a entrar al área COVID-19.



"Yo lo hago público. No se vale que te obliguen a entrar al área COVID sin garantías. No tengo miedo de represalias", sostuvo.



Detalló que en esta misma situación existen más empleados eventuales.



Expuso que acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, le comentaron que no estaban facultados para intervenir.