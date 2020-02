Trabajadora de clínica de Tlaquilpa, en Zongolica, denuncia acoso laboral

A través de un documento, la auxiliar administrativo A3 del Hospital de Tlaquilpa, ubicado en la Sierra de Zongolica, Guadalupe Ramos Bravo denunció acoso laboral en este nosocomio; por lo cual exigió la pronta respuesta del secretario de salud Roberto Ramos Alor, quien hasta el momento no ha resuelto su problema.



En el documento que está fechado el 13 de febrero del 2020 y que tiene sello de recibido por el área de Sección de Control de Gestión de Servicios de Salud de Veracruz el 17 de febrero de este mismo año, la quejosa expone que la doctora Beatriz Juárez Martínez, directora del Hospital de Tlaquilpa, así como Eugenio Colombo López, administrador, y Claudia Fabiola González Rubio, coordinadora de Recursos Humanos, están violentando sus derechos como trabajadora.



Explicó que el 19 de septiembre del 2009 fue notificada mediante oficio 22/ADM/2019, que a partir del 11 de septiembre, por necesidades del servicio, debía presentarse en el área de farmacia.



Dijo que los funcionarios antes mencionados no actualizaron la plantilla y por ello no puede ella tener los beneficios que les corresponde, como vacaciones de riesgo.



"En octubre solicité mis vacaciones mediante formato oficial. Eran mis vacaciones de riesgos pero me fueron negadas por la sencilla razón de que no se me pagaban riesgos y ese trámite tuvo que haber sido elaborado de manera inmediata por Recursos Humanos no por el trabajador. Hasta la fecha sigo sin que se me pague el concepto 30 que es el de riesgo", expuso.



Añadió que días después le expusieron que nuevamente sería cambiada de área, porque en México se les está pidiendo una reingeniería del personal. Sin embargo, ella dijo que ese cambio fue muy marcado con determinadas personas incluyéndola a ella.



"Yo me negué al cambio. A partir de ahí cada vez que tienen oportunidad me amenazan con mandarme a sacar copias. Hace una semana, una de mis compañeras me comunicó que estaban habilitando el área de lavandería para que me pasaran la copiadora ahí. Es importante mencionar que dicha área es de ropa infectada de hospitalización, por lo que quiero que se den cuenta la alevosía y ventaja con la que se trabaja en esa unidad hospitalaria", comentó.



De igual forma denunció que en el área de Recursos Financieros y Recursos Humanos hay gente sin perfil y son recomendados de las autoridades.



A todo ello, la trabajadora señaló que no hay insumos para dietas de los pacientes, no hay gasas, ni siquiera agua para la toma de los bebés en el área de Pediatría.