Trabajadora de la clínica del ISSTE de Tuxpan denuncia despido injustificado

La coordinadora de recursos materiales, Minerva Rangel Cruz, denunció despido injustificado y acoso laboral en la clínica hospital ISSTE de Tuxpan por parte de la subdelegada María Cruz y de Roy Fernando GuerreroAsegura que el administrador le exigía su renuncia por orden de la subdelegada por supuestos problemas ocasionados por tener un baño sucio; sin embargo, explicó que esto se debía a la escasez de agua, pues los trabajadores de limpieza incluso buscan agua hasta de los climas.Refirió que se le exigió pese a que ella no es responsable de suministrar el agua, ya que eso es responsabilidad del área de mantenimiento.La afectada aseguró que la amenazaban con levantarle actas y le querían hacer firmar un documento dándole la responsabilidad del agua. Sin embargo por complicaciones post COVID no le era posible realizar el trabajo por condiciones médicas.Asimismo, aseguró que la presionaban para firmar un documento sin leerlo y este tenía inconsistencias.Finalmente ella fue despedida pese a no negarse en firmar el acuerdo, sólo pedía un ayudante.Rangel Cruz acusa que en su cese estuvieron inmiscuidos el administrador, al área de Recursos Humanos, Recursos Financieros y hasta personal de mantenimiento, y que su caso fue del conocimiento del Director del Hospital.Añadió que esta situación le provocó estrés que la llevó a estar hospitalizada dos días, tras golpearse al caer desmayada dentro del hospital.Además, refirió que una ocasión descubrió que la puerta de su casa y automóvil fueron forzados, por lo que dijo temer por la seguridad de su familia.“Hace casi dos años yo metí los papeles de mi hija al hospital para trabajo. El administrador los tenía detenidos. A mí me preocupa porque le pedí los papeles y no me los dio. Temo por la seguridad de mi hija y de mi familia”, concluyó.