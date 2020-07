Buena tarde:



Soy servidora de la salud y me gustaría que alguien piense en nosotros, ya que todos los días nos niegan la entrada a las calles que están cerradas, aun viniendo con uniforme y gafete.



Sé que son reglas que se deben acatar pero podrían aplicar tantito sentido común e informar a su personal que con gafete sí deberían permitir pasar, ya que sujetos de Seguridad Pública me han pedido, frente a Los Tecajetes, que me levante más temprano para poder para entrar al centro y poder llegar a mi área de trabajo (hospital), aunque suene ilógico, porque a ellos les dieron la instrucción que a nadie se le permitiera el acceso.



Me gustaría que mi petición llegara a las autoridades que ordenan estos lineamientos y que ojalá nos permitan el acceso sólo si demostramos que trabajamos para alguna dependencia de salud, identificándonos y portando nuestro uniforme.