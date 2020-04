Trabajadora de Sam´s Club denuncia falta de medidas de seguridad ante COVID-19

Buen día:



Trabajo en Sam’s Club como demostradora de productos en la tienda y la situación es insostenible durante COVID-19. ¡Nadie hace algo!



Todos los días es un riesgo total de contagio, ¡para nosotros y familias xalapeñas!



Se está dejando entrar a todo tipo de personas ¡sin cubrebocas! Familias con mayores y menores de edad, ¡entremos en conciencia!



¡Nos entregaron cubrebocas de papel! Para dizque protegernos y que los hiciéramos durar (nos hicieron firmar una hoja donde recibíamos 3 cubrebocas y que si se acababan ya no nos darían más).



Se ha solicitado que la gente lleve protección y una sola persona. La gente se pone muy pesada, de mentadas de madre y hasta golpes a los asociados y en su necedad solicitan al gerente que les den la entrada ¡y los gerentes los dejan pasar!



La mayoría de los asociados comen juntos en las mesas, no guardando su distancia y sin cubrebocas ¡y nadie les dice algo!



¡Vean las fotos! Tengo pruebas.



Yo por miedo me quejé y casi me corrió la jefa de mi área (lamentablemente necesito el trabajo), cada día se agravan más las cosas y nadie hace algo e incluso ponen promociones para que más gente vaya a comprar, todo a beneficio de los altos mandos para sus bonos salariales.