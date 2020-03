Gracias por la atención a la presente, les pido por favor no mencionar mi nombre por temor a represalias laborales.



Trabajo en la Secretaría de Finanzas y Planeación y la semana pasada me dijeron que me fuera a mi casa ya que presento un cuadro infeccioso (he tenido fiebre, dolor de cuerpo y tos).



Hoy me habló mi jefe para decirme que si no presento documentos que amparen mis faltas, la Dirección General de Administración no justificará mis ausencias.



No entiendo la situación, no se ponen de acuerdo en esta contingencia ni en nada en la Administración Pública.