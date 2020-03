Buenas tardes,Respecto a la nota publicada el día de hoy en su medio informativo , me permito aclarar los siguientes puntos:1.- Yo no estaba enterada, ni autoricé en ningún momento dicha información en la cual se menciona irresponsablemente mi nombre.2.- No soy diabética.3.- Mi edad es de 59 años con 7 meses.4.- Nunca fui llamada a hacer guardias.Por último, aclaro que: el día 17 de marzo mi jefe, Luciano Ramírez Moncayo, me comunicó que en acuerdo con la Directora General de Telebachillerato se me había incluido (por estar próxima a los 60 años) dentro del grupo de los trabajadores autorizados a retirarnos a resguardo domiciliario y desde ahí, realizar nuestro trabajo.A partir del 18 de marzo, sólo he mantenido comunicación vía Internet y telefónica para informar sobre mi trabajo.Muchas gracias.Atentamente,(...)