Buenos días:



Soy trabajadora de Sector Salud y me inquieta mucho que a pesar de que se están presentando los casos que se pueden clasificar como sospechosos e incluso como positivos de coronavirus, en Xalapa no se ha hecho nada para confirmarlos. La Jurisdicción Sanitaria no está haciendo la prueba a pacientes, menciona que sólo se le hará a los que estén hospitalizados y graves.



Creo que a nivel estatal no aumentan las cifras porque hasta que no hayan hecho la prueba y sea positiva, no se puede declarar como tal pero si no se toma la prueba obviamente nunca va a cambiar el número de positivos; y mientras, se seguirán contagiando más y más personas.



¿Qué está pasando con las pruebas? ¿Por qué no las están realizando? Si no aumentan los números en las estadísticas no es que no haya casos, claro que los hay, simplemente no se están confirmando con la prueba.



Que alguien haga algo con eso, por favor.