Trabajadores adheridos a la CTM acusan desplazamiento laboral en PEMEX Poza Rica

Trabajadores adheridos a la Confederación de Trabajadores de México acusaron desplazamiento laboral en las contrataciones de Petróleos Mexicanos con servicios externos, ya que la empresa ATSI trasladó a obreros del municipio de Coatzacoalcos y los de Poza Rica no son tomados en cuenta.



Trabajadores de Poza Rica, con experiencia en obra civil, acudieron al módulo de la empresa ATSI para solicitar empleo sobre las vacantes que tuvieran disponibles luego que lograron la licitación de contratación para diversas áreas, como soldadura, pailero, soldadores, ayudantes en general.



Siendo que en Poza Rica la economía tiene déficit de empleo, con despidos en los últimos diez años tras la caída del boom petrolero con el proyecto del paleocanal de Chicontepec, estos servicios representan una oportunidad, pero, les fue informado que no podrían dar oportunidad a mano de obra local ya que se logró que ciudadanos de Coatzacoalcos se les diera la contratación de servicios.



Para los pozarricenses esto es un desplazamiento laboral y acusaron que la empresa ATSI no toma en cuenta a los sindicatos adheridos a la CTM, por ello piden la intervención de autoridades de los tres niveles de gobierno para que se impulse la actividad económica y con el coronavirus consideran que se tiene una caída drástica por cierres de negocios en diversos rubros ante las medidas sanitarias.